ننشر تفاصيل حفل تخرج كلية الشرطة 2022.. وتكريم "الرئيس السيسي" للأوائل

شهد اليوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر 2022 حفل تخرج كلية الشرطة 2022، بمثول نخبة من رموز الدولة المصرية والشخصيات العامة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي من ضمنها تكريم الخريجين الأوائل ومنحهم نوط الامتياز.

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخرج كلية الشرطة 2022، اليوم الاثنين، بحضور عدد كبير الشخصيات العامة والمؤثرة بالدولة، وسطر طلاب كلية الشرطة بأجسادهم أثناء الحفل، كلمة "أرواح الشهداء نجوم مضيئة"، وسطروا كلمة "سلام الشهيد"، وسط توجيه الرئيس والحضور التحية لروح شهداء مصر الأبرار.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تفاصيل حفل تخرج كلية الشرطة 2022 وتكريم الخريجين بنوط الامتياز، وهي على النحو التالي:-

حفل تخرج كلية الشرطة 2022

وشهد حفل تخرج كلية الشرطة 2022 العديد من اللقطات التذكارية بداية من توجيه التحية لروح الشهيد أو تقديم الضابطات بالأكاديمية عرضا للحراسات الخاصة، إذ استعرضن تدريباتهن على القيادة الخطرة والسيطرة على العناصر الإجرامية والرماية من السيارات.

وخلال حفل تخرج كلية الشرطة 2022، وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على منح أوائل الخريجين من كليتي الشرطة والدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة، نوط الامتياز من الطبقة الثانية.

كلمة الرئيس السيسي في حفل تخرج كلية الشرطة 2022

وقال الرئيس السيسي في كلمته أثناء حفل تخرج كلية الشرطة 2022 اليوم، إن الشهيد له مكانة وقدر عالٍ عند المولى عزّ وجل، والمصريون لن ينسوا الشهداء أبدا، والأمور في مصر تحسّنت كثيرا، وانتهى التهديد والإرهاب بفضل من الله، وبفضل أبناء مصر من الشهداء، متابعا أنّ مصر أصبحت أفضل وستصبح أفضل بإذن الله.

الأرواح التي سالت لم يكن ثمنها بسيطا

كما طالب السيسي الرئيس، المصريين بتقديم كل ما هو أكثر لوفاء دين الشهداء، موجّها لهم ولأسرهم وللمصابين كل التحية والاحترام.

وأضاف السيسي أن الدماء التي سالت والأوراح التي ارتقت لم يكن ثمنها بسيطا، لكنه في رقبة كل المصريين، كما أكد أن الشهداء في جميع القطاعات كانت سببا لما وصلنا إليه الآن من حماية واستقرار أكثر من 100 مليون نسمة.