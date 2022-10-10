افتتاح فرع للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بمقر الغرفة التجارية بالغربية

قال الدكتور صلاح أنور الكموني رئيس الغرفة التجارية بالغربية وعضو مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه في إطار التعاون الدائم بين الغرفة التجارية لمحافظة الغربية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة اللواء المهندس عصام النجار، تم الاتفاق على افتتاح فرع للهيئة بمقر الغرفة التجارية لمحافظة الغربية لتقديم خدمات الهيئة لمنتسبي الغرفة من المصدرين والمستوردين، وكذلك تقديم كافة باقي خدمات الهيئة الخاصة بالسمسرة العقارية والدعاية والإعلان لمنتسبي الغرفة التجارية بمحافظة الغربية.



أضاف الكموني، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص الغرفة التجارية بالغربية وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لخدمة جموع التجار والمصدرين والمستوردين والتيسير عليهم لسرعة إنهاء خدماتهم الخاصة بالهيئة.



وقال رئيس غرفة العربية التجارية، إنه تم الاتفاق على الإعداد الجيد بتجهيز مركز يليق بإسم وسمعة الطرفين (الغرفة والهيئة) لتيسير وتسهيل انجاز كافة المهام التي يحتاجها منتسبي الغرفة بما يعود بالنفع علي التجار والمواطنين في وقت واحد، وتوفير السلع اللازمة للمواطنين بما يحافظ علي استقرار السوق ويوفر الكميات اللازمة من السلع لعدم التلاعب في الأسعار.