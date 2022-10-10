كييف: موسكو تخطط للضربات الصاروخية منذ بداية أكتوبر

أكدت المخابرات الحربية الأوكرانية، اليوم "الاثنين"، أن روسيا خططت لشن الضربات الصاروخية على كييف والبنية التحتية للمدن الأوكرانية، التى وقعت صباح اليوم، منذ بداية أكتوبر الجارى، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية حصيلة الأهداف التى دمرتها خلال عملياتها على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وأوضحت مديرية المخابرات الرئيسية لوزارة الدفاع الأوكرانية، فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن القوات الروسية تلقت تعليمات من الكرملين للاستعداد لهجمات صاروخية مكثفة على البنية التحتية المدنية الأوكرانية يومى 2 و3 أكتوبر الجارى.

وأضافت المخابرات الأوكرانية أن "الوحدات العسكرية الروسية للطيران الاستراتيجى طويل المدى تلقت أوامر للتحضير لمهمة شن هجمات صاروخية ضخمة، وكانت الأهداف هى البنية التحتية الحيوية والمناطق المركزية للمدن الأوكرانية المكتظة بالسكان".

ولفتت المخابرات الأوكرانية إلى أنه خلال السبت الماضى الموافق 8 أكتوبر، تم نقل 7 قاذفات استراتيجية من طراز "تو-160" مسلحة بصواريخ موجهة من طراز "كيه إتش-101"، من قاعدة إنجلز الجوية إلى قاعدة أولينيا الجوية فى روسيا، كما تم نشر 6 سفن حربية مسلحة مزودة بأربعين صاروخا موجها من طراز كاليبر فى سيفاستوبول.

وذكرت المخابرات الحربية الأوكرانية إن "الهدف الرئيسى للهجوم الروسى كان تدمير محطات الطاقة الحرارية، وخلق حالة من الذعر بين الأوكرانيين وترهيب الجمهور الأوروبى".

وفى موسكو، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، تدمير 6 طائرات دون طيار أوكرانية وإسقاط 6 صواريخ من طراز "هيمارس" و3 صواريخ "هارم" المضادة للرادارات وصاروخ باليستى "توشكا-يو"، بالإضافة إلى 5 مخازن للذخيرة واثنين للوقود والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى قصف 6 مواقع لقيادة الجيش الأوكرانى، خلال الـ24 ساعة الماضية فى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية - فى بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "دمرت قدرات الدفاع الجوى (الروسية) 6 طائرات دون طيار فى مناطق مستوطنات نيكولايفكا فى لوجانسك ودونيتسك وخيرسون.

كما أسقطت 6 صواريخ من نظام هيمارس للصواريخ متعددة الإطلاق فى عدة مناطق بمدينة خيرسون، وكذلك 3 صواريخ مضادة للرادارات من طراز "هارم" بالقرب من مستوطنة أنتونوفكا فى خيرسون، بالإضافة إلى إسقاط صاروخ باليستى من طراز توشكا-يو فوق مستوطنة فيسوكوى فى منطقة خيرسون".

وأشار كوناشينكوف إلى أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، التى بدأت فى الرابع والعشرين من فبراير الماضى، أسفرت أيضًا خلال الـ24 ساعة الماضية، عن قصف 6 مواقع لقيادة الجيش الأوكرانى، ما أدى إلى تدمير المواقع الست التى تقع فى دونيتسك فى نيكولاييف بأوكرانيا، وكذلك 52 وحدة مدفعية فى مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية فى 143 منطقة منفصلة.

وأضاف كوناشينكوف أن الضربات التكتيكية الروسية دمرت أيضا 5 مخازن للذخيرة والصواريخ والمدفعية الأوكرانية فى مناطق "دونيتسك وزابورويجيا ونيكولاييف"، بالإضافة إلى تدمير مستودعين للوقود والمعدات العسكرية فى مناطق مدينتى "دنيبر وبافلوجراد" فى منطقة دنيبروبيتروفسك.

