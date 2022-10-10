تعرف على موعد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022

موعد فاتورة التليفون الأرضي، يبحث الكثير من المواطنين عن فاتورة التليفون الأرضي، لمعرفة الفاتورة المستحقة ودفعها تجنبا لقطع الخدمة، أو وقوع أي غرامة تأخير.

وتصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة الهاتف الأرضي لشهر أكتوبر 2022 يوم 15 أكتوبر المقبل، وذلك عن أشهر الاستخدام يوليو وأغسطس وسبتمبر.

الاستعلام عن فاتو ة التليفون الأرضي

ويمكن لعملاء الهاتف الأرضي الاستعلام عن قيمة الفاتورة عبر الموقع الرسمي للشركة وسداد قيمتها عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، وذلك من خلال رقم الهاتف الأرضي فقط.

وتستطيع أيضًا معرفة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال بالرقم المختصر (19777)، وإدخال رقم التليفون، وسيتم الرد بقيمة الفاتورة المستحقة.وتمنح الشركة لعملائها فترة سماح حتى 14 نوفمبر لسداد قيمة الفاتورة بعدها تبدأ في تحويل خطوط من لم يسدد الفاتورة لخدمة الاستقبال فقط.وفي حال تخلف العميل عن السداد حتى يوم 14 ديسمبر ستلجأ الشركة إلى فرض غرامات تأخير ووقف الخدمة عن هاتف العميل.وتبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.بالإضافة إلى الرقم المختصر، يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أيضا من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون وكود المحافظة.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

وتتاح عدة طرق لسداد فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022 والتي تشمل "الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة - مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات) - ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي - مصاري - مكاتب البريد - خدمة فودافون كاش - خدمة فوري - اتصالات كاش _ اورنج كاش _ وي باي _ سداد - Bee - خدماتي - أمان - ممكن".