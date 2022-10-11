أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11-10-2022.. قفزة في سعر المعدن الأصفر

قفزت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن شهد المعدن حالة من التذبذب خلال تعاملات الأمس ليصعد خلال التعاملات المسائية في الصاغة ويستكملها في مستهل تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم



ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 736.75 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 947.5 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 1105 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1242 جنيها للجرام.

سعر الجنية الذهب اليوم

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 8840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب بما يزيد على واحد بالمئة يوم الاثنين إذ أدى ارتفاع الدولار والتوقعات القوية بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيواصل رفع أسعار الفائدة بشكل حاد إلى دفع المعدن النفيس لتسجيل أدنى مستوى له خلال أسبوع.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 1670.89 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 1752 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب اثنين بالمئة عند التسوية إلى 1675.2 دولار للأوقية.

وبذلك يكون الذهب قد تراجع للجلسة الرابعة على التوالي، وهو أسوأ أداء للمعدن النفيس على الأرجح منذ منتصف أغسطس آب.

وقال ديفيد ميجر مدير تداول المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز إن أسعار الفائدة المرتفعة والدولار الأمريكي القوي يواصلان الضغط على الذهب ويطغيان على تأثير أي طلب للملاذ الآمن ناشئ حاليا عن أحدث تصعيد في أزمة أوكرانيا.

وارتفع الدولار لأعلى مستوى منذ 29 سبتمبر أيلول. ومن شأن قوة الدولار أن تجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 19.66 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 1.2 بالمئة إلى 901.06 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2186.03 دولار.