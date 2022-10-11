موعد مباراة توتنهام المقبلة في الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا

يرغب فريق توتنهام الإنجليزي في الحصول على بطاقة الصعود إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، في مواجهته الصعبة بالجولة الخامسة أمام نظيره سبورتنج لشبونه البرتغالي.



- موعد مباراة توتنهام ولشبونة



ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة السبيرز أمام سبورتنج لشبونه في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر الجاري، بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.



ويواجه الفريق الإنجليزي نظيره اينتراخت فرانكفورت الألماني، في الجولة الرابعة والتي تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر الجاري.



- تشكيل توتنهام المتوقع أمام لشبونة



حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: إيريك داير - روميرو - بين دفيز

خط الوسط: سيسينون - بينتاكور - هوبيرج - بيسونا - دوهيرتي

خط الهجوم: هاري كين - سون هيونج مين.



- القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا



وتعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي صاحبه حقوق بث وإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

