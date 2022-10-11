أسعار "البيض" في السوق المحلي تواصل الارتفاع وتسجل 80 جنيه للطبق

واصلت أسعار البيض في السوق المحلي ارتفاعاتها، متأثرة بزيادة أسعار الأعلاف مع تراجع المعروض منها بالأسواق وارتفاعها إلى مستويات قياسية، ما انعكس على ارتفاع عمليات تربية الدواجن وتكاليف إنتاج البيض.

اسعار البيض في المزرعة اليوم

وارتفعت أسعار البيض في المزارع اليوم إلى 75 جنيه لطبق البيض الأحمر، و72 جنيه لطبق البيض الابيض، و68 جنيه لطبق البيض البلدي.

وأرجع عبد العزيز السيد ارتفاع أسعار البيض في السوق المحلي إلى زيادة أسعار الأعلاف وتأخر الإفراج الجمركي عنها بالموانئ، مشيرا إلى أن العديد من المربين قاموا بذبح دجاج الأمهات للخروج من المنظومة نهائيا لعدم توافر الأعلاف، وتحقيق خسائر نتيجة ارتفاع أسعارها.

أسعار البيض للمستهلك تقفز إلى 80 جنيه للطبق:

وادي ارتفاع أسعار البيض في المزرعة إلى زيادته على المستهلك حيث يصل بقيمة تتراوح بين 75 جنيه إلى 80 جنيه للطبق بمختلف انواعه.

توقعات أسعار البيض:

وأكد اتحاد الدواجن المصري، أن أسعار البيض ستواصل الارتفاع في السوق المحلي؛ لتاخر الإفراج عن الأعلاف بالموانئ وارتفاع أسعار الذرة لتتجاوز 15 ألف جنيه، وفول الصويا ليصل إلى 11 ألف جنيه.

واشار الاتحاد، إلى ان السوق المحلي قد يشهد تراجع من المعروض من الدواجن والبيض إذا استمرت ازمة الأعلاف، حيث ستدفع عدد كبير من المربيين إلى تقليل كميات الدواجن التى لديهم للحد من خسائرهم.