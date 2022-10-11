الضرائب تعقد ورش عمل فنية أون لاين لممولي شرم الشيخ للتعريف بمنظومة الإيصال الإلكتروني

أعلن " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " عن تنظيم المصلحة لورش عمل فنية أون لاين للممولين، والمكلفين الواقعين في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ الذين يمارسون أنشطتهم من خلال مركز رئيسي أو فرع، وذلك للتعريف بمنظومة الإيصال الإلكتروني وشرح كيفية التسجيل والتكامل مع المنظومة، وللإجابة على استفساراتهم في هذا الشأن وذلك يومي الأحد والأربعاء طوال شهر أكتوبر2022، في تمام الساعة العاشرة صباحًا ابتداء من يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022.

وأوضح " مختار توفيق " أن تنظيم المصلحة لورش العمل هذه يأتي بمناسبة صدور القرار رقم ( 484 ) لسنة 2022 بإلزام ممولي شرم الشيخ بمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من ١ نوفمبر القادم، لافتًا إلى أن المصلحة حريصة على تقديم كل الدعم لممولي شرم الشيخ لتسهيل إنضمامهم لمنظومة الإيصال الإلكتروني.

وطالب " رئيس مصلحة الضرائب " الممولين والمكلفين الواقعين في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ الذين يمارسون أنشطتهم من خلال مركز رئيسي أو فرع بضرورة حضور هذه الورش الفنية، وكذلك حضور الفريق الفني لتكنولوجيا المعلومات(فريق الـIT ) بمؤسسات هؤلاء الممولين لهذه الورش، وذلك للاستفادة من المناقشات الفنية التي يتم إجراؤها أثناء هذه الورش، مشيرًا إلى أن الرابط الخاص بحضور ورش العمل الأون لاين التي تنظمها المصلحة لممولي شرم الشيح هو

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وقال إنه للاستفسارات يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية 16395 أو عن طريق الإيميل

[email protected]

كما يمكن الإطلاع على الأدلة التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني على الرابط التالي