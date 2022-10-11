جدول مباريات اليوم.. عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم على موعد مع المتعة والإثارة حيث تقام العديد من المواجهات المهمة في مختلف لمسابقات وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا، ولقاءات الأسبوع السادس بمسابقة الدوري السعودي.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11-10-2022 والقنوات الناقلة

وتقدم بوابة الفجر لقرائها الكرام جدول مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2022 إلى جانب القنوات الناقلة لها، في كافة المسابقات التي سيشهدها هذا المساء.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا

مباراة كوبنهاجن ضد مانشستر سيتي

تقام المباراة في تمام الـ6:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

دينامو زغرب ضد ريد بول سالزبورج

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتبث عبر قناة "beIN Sports HD 2 English".

مباراة ماكابي حيفا ضد يوفينتوس

تلعب في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وتبث عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium".

مباراة ميلان ضد تشيلسي

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتبث عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

بوروسيا دورتموند ضد إشبيلية

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتبث عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

مواجهة باريس سان جيرمان ضد بنفيكا

تلعب المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتبث عبر قناة "beIN Sports 3 HD Premium".

شاختار دونتسيك ضد ريال مدريد

ويقام لقاء شاختار ضد ريال مدريد الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتبث عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium".

سيلتك ضد لايبزيج

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتبث عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".

جدول مباريات الدوري السعودي

مباراة التعاون ضد أبها

تلعب المباراة في تمام الساعة الـ5:15 مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، وتبث عبر قناة "SSC EXTRA 1 HD".

لقاء ضمك ضد اتحاد جدة

تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، وتبث عبر قناة "SSC 1 HD".

مباراة النصر والعدالة

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وتبث عبر قناة "SSC 1 HD".

مباراة الخليج ضد الفتح

تقام المواجهة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وتبث عبر قناة "SSC EXTRA 2 HD".

مباراة الفيحاء ضد الاتفاق

تنطلق المباراة في تمام الـ7:30 مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وتبث عبر قناة "SSC EXTRA 1 HD".