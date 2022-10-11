حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11-10-2022 ودرجات الحرارة في محافظات مصر

قالت هيئة الأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن الطقس اليوم، حار على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وتسجل القاهرة الكبرى اليوم 30 درجة مئوية والسواحل الشمالية 18 درجة مئوية، شمال الصعيد 31 درجة مئوية،جنوب الصعيد 35 درجة مئوية.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه اعتبارا من السبت المقبل حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.



تغيرات حادة وسريعة في حالة الطقس



وتابعت: "ونظرا أننا في فصل الخريف حيث التغيرات الحادة والسريعة فى خرائط الطقس والنماذج العددية سوف يتم إصدار وصف تفصيلى للحالة عند ثباتها لضمان دقة وجودة التنبؤ".



حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11-10-2022



ويشهد اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون مائل البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ويشهد وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء



درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 11-10-2022



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

