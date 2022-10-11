سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-10-2022 في البنوك

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سعر الدولار
سعر الدولار

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالتعاملات الصباحية بالبنوك اليوم الثلاثاء 11-10-2022، حيث سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 19.61 جنيه للشراء و19.68 جنيه للبيع.

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 11-10-2022، وفقًا لأخر التحديثات.

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 11-10-2022 في البنوك

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى يسجل 19.61 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر يسجل 19.61 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية يسجل 19.64 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" يسجل 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى يسجل 19.66 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

 

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