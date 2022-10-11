سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-10-2022 في أسواق الصاغة

يعتبر سعر الذهب من أهم الموضوعات التي يبحث عنها الكثيرون بشكل يومي نظرًا لأهمية المعدن الصفر، حيث يعتبر من السلع الادخارية المهمة التي يعتمد عليها البعض، كما يمتلك أهمية للمقبلين على الزواج حيث يقدم في صورة "شبكة".

سعر الذهب

وسجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء الموافق الـ11 من أكتوبر 2022 خلال بداية التعاملات ارتفاعا بنحو 2 جنيه، ليسجل الذهب عيار 21 الأكثر تداولا وانتشارًا في سوق الصاغة المصرية 1102 جنيهًا.

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 في السطور التالية:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 سعر 1259 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر 1102 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 945 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

كما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 8820 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء الموافق الـ11 من أكتوبر 2022 في العقود الفورية ارتفاعًا بنسبة 2.70 %، لتسجل الأوقية سعر 1665.45 دولار، كما انخفضت العقود الآجلة بنسبة 0.18 % لتسجل سعر 1672.20 دولار أمريكى، فيما سجلت الأونصة اليوم 1681 دولار.