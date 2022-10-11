كل ما يجب معرفته عن اليوم العالمي للفتاة 11 أكتوبر 2022

اليوم العالمي للفتاة هو احتفال سنوي ومعترف به دوليًا في 11 أكتوبر لتمكين الفتيات وتضخيم أصواتهن. مثل نسخته البالغة، اليوم العالمي للمرأة، الذي يتم الاحتفال به في 8 مارس، يقر اليوم العالمي للطفلة بأهمية وقوة وإمكانيات الفتيات المراهقات من خلال تشجيع فتح المزيد من الفرص لهن. في الوقت نفسه، تم تخصيص هذا اليوم للقضاء على التحديات القائمة على النوع الاجتماعي التي تواجهها الفتيات الصغيرات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك زواج الأطفال، وضعف فرص التعلم، والعنف، والتمييز. للقضاء على مثل هذا التمييز، لدى Scholaroo موارد للمنح الدراسية من جميع أنحاء العالم للفتيات الصغيرات لدعم مستقبلهن.



اليوم العالمي للفتاة 2022

يتم الاحتفال باليوم العالمي للفتاة في 11 أكتوبر لزيادة الوعي حول أهمية وإمكانات الفتيات كمستقبل لمجتمعنا. في عام 2022، نحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لليوم العالمي للفتاة (IDG). يركز اليوم العالمي للفتاة الانتباه على الحاجة إلى معالجة التحديات التي تواجه الفتيات وتعزيز تمكين الفتيات وإعمال حقوقهن الإنسانية.

موضوع اليوم العالمي للفتاة 2022

موضوع اليوم العالمي للفتاة لهذا العام هو "وقتنا الآن - حقوقنا، مستقبلنا". ينصب التركيز على العديد من التحديات التي توضع أمام طريق الفتيات للوصول إلى إمكاناتهن. وقد تفاقم ذلك بسبب الأزمات المستمرة لتغير المناخ، وCOVID-19 والصراع الإنساني في جميع أنحاء العالم. تكافح الفتيات مع القضايا المتعلقة بتعليمهن، وصحتهن الجسدية والعقلية، وعيش حياة خالية من العنف.

أهمية اليوم العالمي للفتاة 2022

تحتاج حقوق الفتيات المضطهدات حول العالم إلى صوت. يدعو اليوم الدولي للطفلة الناس إلى أن يصبحوا صوت التغيير هذا وتمكينهم. هناك تحيزات عميقة الجذور بين الجنسين خلقت عقليات إشكالية أدت إلى تحديات تواجه الفتيات في كل خطوة على الطريق لتحقيق إمكاناتهن.

يهدف اليوم العالمي للفتاة إلى زيادة الوعي حول هذه القضايا والعمل من أجل خطة عملية المنحى للنهوض بالفتيات الصغيرات. لأن الفتيات المتمكنات هن مستقبل مجتمع عظيم وتقدمي.

خلفية اليوم الدولي للطفلة

في عام 1995 في المؤتمر العالمي للمرأة في بكين، تبنت البلدان بالإجماع إعلان ومنهاج عمل بيجين، وهو المخطط الأكثر تقدمًا على الإطلاق للنهوض بحقوق النساء والفتيات. إعلان بكين هو الأول الذي ينادي على وجه التحديد بحقوق الفتيات.

في 19 ديسمبر 2011، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 66/170 لإعلان 11 أكتوبر اليوم العالمي للطفلة، للاعتراف بحقوق الفتيات والتحديات الفريدة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم.