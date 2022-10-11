المشدد 10 سنوات لشاب اعتدى على طفلة داخل مسكن أسرتها بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، بمعاقبة شاب بالسجن المُشدد لمدة 10 سنوات؛ على خلفية اتهامه بالاعتداء على طفلة عمرها 11 عامًا، وذلك بالقوة والتهديد داخل المسكن الذي تقطن فيه أسرتها بنطاق ودائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

تفاصيل القضية

تعود تفاصيل القضية لشهر يونيو من العام الجاري، عندما أصدرت جهات التحقيق قرارها بـ إحالة المتهم حمدي ع أ، مُقيم في نطاق ودائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ على خلفية اتهامه بالتعدي على الطفلة م ا خ، 11 عامًا، وذلك بالقوة والتهديد حال دلوفها للعقار محل مسكن أسرتها في نطاق قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وأفادت المعلومات الأولية أنه حال صعود الطفلة المجني عليها درج العقار، فوجئت بالمتهم يستوقفها ويسألها عما إذا كان يوجد بالعقار أحد الأطباء، فأجابته بالنفي، لكن المتهم فاجأها بالتعدي عليها بالقوة والتهديد، فأسرعت الصغيرة وأخبرت والدها الذي تمكن بمساعدة الأهالي من ضبط المتهم، وألقت قوة أمنية بمعرفة النقيب محمد نبيل، معاون مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان، ورئاسة المقدم محمد أسامة منير، رئيس مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان، القبض على المتهم، وتبين من التحريات صحة الواقعة والاتهام.