عاجل | "الأرصاد" تحذر: موجة طقس غير مستقر تضرب البلاد في هذا الموعد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بداية من السبت المقبل.



ومن المقرر أن تعلن الهيئة، تفاصيل هذه الموجة من عدم الاستقرار والتي تضرب البلاد بداية الأسبوع المقبل، من خلال متابعة أخر صور الأقمار الصناعية.



حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11-10-2022



ويشهد اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون مائل البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ويشهد وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 11-10-2022



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:" القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

