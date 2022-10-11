اطلقت وزارة الصحة والسكان حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من سن يوم إلى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين، يوم الأحد الماضي 9 أكتوبر لمدة خمس أيام تنتهى يوم الخميس القادم 13 من ذات الشهر، وقالت وزارة الصحة إن التطعيم يتم من خلال الفرق الطبية، وكشفت الوزارة عن أماكن تواجد الحملة الخاصة حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.

أماكن تواجد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

أوضحت وزارة الصحة، أن التطعيم يتم من خلال الفرق الطبية الثابتة في عدد من الأماكن والتي نستعرضها معكم فيما يلي:

مكاتب الصحة

الوحدات والمراكز الطبية

الميادين الكبرى

بجوار المساجد والكنائس

النوادي

الأسواق

كما أوضحت الوزارة عن وجود فرق متحركة من منزل لمنزل ومن شقة لشقة بواسطة فرق مدربة وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان.



وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تأتى في إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، وحفاظا على مصر خالية من المرض، مؤكّدًا أن الفرق الطبية المشاركة في الحملة مدربة على أعلى مستوى.



وأكدت أن الحملة ستجوب الميادين والشوارع بالمحافظات وأماكن التجمعات والأسواق وذلك من خلال الفرق الطبية المتحركة وهناك فرق طبية ثابتة داخل الوحدات الصحية ودعت الأسر المصرية بضرورة المشاركة فى الحملة، أو التوجه بالأطفال إلى الوحدات والمراكز الصحية مؤكدة أن الحملة مجانية وتابعت: أن جميع التطعيمات آمنه 100% وحصلت على موافقة منظمة الصحة العالمية.

