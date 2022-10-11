عاجل | الأرصاد: انخفاض الحرارة غدا وسقوط أمطار على هذه المناطق.. والصغرى بالقاهرة 20 درجة

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدا الأربعاء 12-10-2022، انخفاض في درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس لطيف ليلا في أول الليل مائل البرودة في أخره على كافة الأنحاء.



أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء



وأوضحت الهيئة، من المتوقع غدا أن يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ويشهد وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.



درجات الحرارة غدا الأربعاء 12-10-2022



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء الأربعاء 12-10-2022، تسجل القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.



وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بداية من السبت المقبل.

