منظمات المجتمع المدني تستعد لـCOP27 بسلسلة ندوات وحملات تشجير

تستعد منظمات المجتمع المدني في مختلف أنحاء الجمهورية، لقمة المناخ (COP-27)، والتي يشارك فيها 30 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، من خلال مبادرة "بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27".

وتنوعت أنشطة المنصات المحلية للمبادرة، التي أطلقها المنتدى المصري للتنمية المستدامة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، بالشراكة مع المكتب العربي للشباب والبيئة، والشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، بين حملات ميدانية للتشجير والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية، وتنظيم ندوات ولقاءات في عدد من الجامعات والمدارس، للتوعية بالتغيرات المناخية وأسبابها وطرق التكيف مع تداعياتها.



وواصلت المنصة المحلية للمبادرة في محافظة بورسعيد حملة «مدرستي خضراء»، للتوعية بالتغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتها السلبية، وقال إيهاب الدسوقي، منسق المنصة المحلية، إنّه تم عقد ندوة بعنوان «بناء جيل يساوي بناء وطن»، في مدرسة «المشير أحمد إسماعيل» الإعدادية للبنات، بحضور سماح حامد، مدير مركز النيل للإعلام في بورسعيد، ونجلاء إدوارد، مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ويوسف فيشارة، مدير إدارة الإعلام بمديرية الشؤون الصحية، تضمنت الندوة إطلاق عدد من رسائل التوعية البيئية، والتعريف بميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية.

التوعية بطريقة التخلص من المخلفات الزراعية

وشهدت الندوة، التي استهدفت الطالبات والمعلمين والعاملين بالمدرسة، التعريف بأهمية الحفاظ على السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة، والتأكيد على أنّ صحة الفرد ترتبط بالبيئة الصحية، بعيدًا عن الملوثات، وأن للمرأة والفتاة منذ الصغر دور كبير في تبني سلوكيات صحيحة تجاه البيئة، وذلك للإسهام في بناء جيل صديق للبيئة، يبني وطنه بناءً جيدًا في جميع المجالات.

ونفذت المنصة المحلية للمبادرة في محافظة قنا، حملة للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية في قرية «دندرة»، والتي تتميز بانتشار زراعات الموز بها، تمتد على مساحة تصل إلى 1800 فدان، وقال ياسر عبدالموجود، نائب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات ومنسق المنصة المحلية، إنّ زراعات الموز تنتج كمية كبيرة من مخلفات الموز، تصل إلى نحو 15 طنا للفدان، بإجمالي 27 ألف طن سنويا، كان يتم التخلص من معظمها عن طريق الحرق المكشوف، ما يسبب مخاطر كبيرة على الصحة العامة والبيئة.

وأضاف أنّه نظرا لخطورة المشكلة، فقد عملت المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية والإدارات الزراعية والوحدات المحلية في قنا، على تدوير 1000 طن من المخلفات الناتجة من زراعات الموز، وتحويلها إلى أسمدة عضوية، كما يجري تدريب 20 مزارعا على تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، مثل إنتاج الأسمدة العضوية.

محافظة البحر الأحمر تنظم حملة للتشجير

ونظمت المنصة المحلية للمبادرة في محافظة البحر الأحمر، حملات للتشجير في عدد من الأحياء السكنية والمدارس بمدينة رأس غارب، تضمنت حملة تشجير في حي «الروضة»، بالتعاون مع الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، تحت شعار شجرة لكل بيت، وضمن المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، كما تم تنظيم حملة تشجير في مدرسة «صلاح ياسين» التجريبية، وحملة أخرى بمدرسة «علي رفيع» الثانوية للبنات، التابعة لإدارة رأس غارب التعليمية.

دور الشباب في التكيف مع التغيرات المناخية



وعقدت المنصة المحلية للمبادرة في محافظة الشرقية ندوة بعنوان «التغيرات المناخية ودور الشباب في التكيف معها»، بالتعاون مع جامعة الزقازيق، وجمعية شباب الشرقية للتنمية، داخل أحد مدرجات كلية التكنولوجيا والتنمية، برئاسة الدكتور خالد محروس، عميد الكلية، بهدف رفع وعي الطلاب بقضايا التغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتها السلبية على القطاعات المختلفة، والتعريف بدور الشباب في التكيف مع التداعيات الناجمة عنها، وتضمنت الندوة محاضرات للدكتور وليد فؤاد أبو بطة، أستاذ البساتين بمركز البحوث الزراعية، والدكتور أيمن عبدالمنعم الجمل، مدير معهد بحوث الشواطئ، والدكتور محمد حامد عامر، الأستاذ بكلية التكنولوجيا والتنمية، والدكتور ضياء السيد عراقي، وكيل الكلية.



كما عقدت المنصة المحلية للمبادرة في محافظة أسوان، يوما مفتوحا للتوعية بالتغيرات المناخية وأسبابها والآثار السلبية الناجمة عنها، وذلك بمدرسة «السلام أكاديمي» الخاصة، بالتعاون مع إدارة البيئة والسكان بمديرية التربية والتعليم في أسوان، كما نفذت نشاطا ميدانيا مع طالبات مدرسة «العطواني» الإعدادية، بالتعاون مع جمعية النهضة النسائية، تضمن تنفيذ فقرة توعوية ومحاضرة عن التغيرات المناخية.