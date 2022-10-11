تعليمات عاجلة من "التعليم" للتصدي للشائعات وتحسين الصورة الذهنية عن المدارس

أخبار مصر
رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تعليمات جديدة عاجلة، لمديريات الإدارات التعليمية، تهدف إلى تحسين الصورة الذهنية عن المدارس.

ضرورة محاربة الشائعات

وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المديريات والادارات التعليمية أيضا على ضرورة محاربة الشائعات لما لها من تأثيرات سلبية على استقرار العملية التعليمية، مع تحري الدقة والمصداقية التامة في كل ما يصدر عن المؤسسات التعليمية

كما قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  حظر استخدام التليفون المحمول المزود بكاميرا وبرامج الألعاب نهائيا في المدارس في العام الدراسي الجديد.

وقال وزير التربية والتعليم في خطاب رسمي عاجل لجميع المدارس: يسمح فقط بالتليفون المحمول غير المزود بكاميرا بشرط عدم استخدامه أثناء الحصص الدراسية لكل من الطلاب والمعلمين وتوقيع عقوبات على المخالفين.

التصدي لتداول الأخبار السلبية

تأتي هذه التعليمات بعد ان شهدت وسائل التواصل الاجتماعي خلال أول أسبوعين دراسة في المدارس تدوالا لعدد من الأخبار السلبية التي كشفت عن حدوث وفيات واصابات بين الطلاب بعضها بسبب إهمال الصيانات وبعضها بسبب الاهمال في الإشراف، إلى جانب تداول صور الكثافات العالية بالفصول وغيرها من الصور التي تسببت في اطلاق سيل من الانتقادات الواسعة لوزارة التربية والتعليم، لدرجة جعلت البعض ينادي بإغلاق المدارس وتأجيل الدراسة لحين استعداد المدارس بشكل كامل.
 

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