تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح" لمرافعة الدفاع

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات امن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة إجراءات مُحاكمة المتهم قدري حسنين محمود في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح"، لجلسة 12 نوفمبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين وآخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.