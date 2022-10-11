تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح" لمرافعة الدفاع

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات امن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة إجراءات مُحاكمة  المتهم قدري حسنين محمود في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح"،  لجلسة 12 نوفمبر  المقبل لسماع مرافعة الدفاع. 
صدر القرار برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين وآخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم  عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

أمن الدولة العليا محكمة جنايات مؤسسات الدولة مجمع محاكم زجاجات المولوتوف

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة المتهمين بالانضمام لداعش الإرهابية ببولاق الدكرور لـ 16 نوفمبر

تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين بالقتل العمد  لـ 13 أكتوبر  

حجز إعادة محاكمة 26 متهمًا بـ "أحداث مسجد الفتح" لشهر يناير

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة "سائق طريق السويس المخمور"

حبس متهم لاتجاره في 295 قطعة مشتبه في أثريتها بمركز ميت غمر

النيابة العامة تأمر بحبس أمٍّ ألقت طفلَيْها من الشرفة بحلوان

النيابة العامة تأمر بحبس مدرس لضربه طالبة وإصابتها بالسنبلاوين

عاجل.. حبس الصيدلانية المتهمة في واقعة وفاة الطفلتين (إيمان وساجدة) بمينا البصل

الأكثر قراءة

عاجل.. الزمالك يقترب من توقيع عقد رعاية مع إحدى شركات الاتصالات

عاجل.. شركة الضحى تسحب منتجاتها من الأرز لرفضها تطبيق التسعيرة الجبرية

منصة نسك الإلكترونية 1444 فى السعودية.. خطوات ورابط التسجيل

أسطورة برشلونة يسعى للعودة مرة أخرى إلى الكامب نو

مفاجأة كُبرى.. الأهلي يتعاقد مع بديل عمرو السولية

عاجل | "الأرصاد" تحذر: موجة طقس غير مستقر تضرب البلاد في هذا الموعد

مصرع طالبة في حادث تصادم أثناء ذهابها للمدرسة بالدقهلية

عاجل.. اسعار "الدولار "بالبنك المركزي تسجل مستويات قياسية أمام الجنيه