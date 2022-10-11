في 14 محافظة.. تعرف على شروط التقديم على وظائف التعليم

شروط التقديم على وظائف التعليم، تعتبر من ضمن أكثر العمليات بحثا من قبل المواطنين الذين يرغبون في الالتحاق بتلك الوظائف.

ويبدأ التقديم على وظائف التعليم خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وذكرت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، أبرز شروط التقدم في المسابقة التكميلية للتعاقد على 3197 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، شروط التقديم على وظائف التعليم وموعد التقديم على تلك الوظائف، وهي على النحو التالي:-

شروط التقديم على وظائف التعليم

- أن يكون المتقدم حاملا الجنسية المصرية.

- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائي.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان الأساسي.

- أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال.

- أو يكون خريج كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمى رياض الأطفال طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو يكون حاصل على دبلوم مهنى من إحدى كليات تربية رياض أطفال.

- ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.

- ينبغى أن يجتاز الامتحانات المقررة والتدريب المقرر والكشف الطبي، وتحليل المخدرات.

- يشترط التقديم فقط فى المحافظة الكائن بها المتقدم وتكون محل إقامته وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي ولن تقبل الطلبات فى حالة التقديم فى محافظة أخرى.

وتشمل تلك وظائف وزارة التربية والتعليم 14 محافظة، وهي:-

- القاهرة.

- قنا.

- الشرقية.

- الأقصر.

- الجيزة.

- سوهاج.

- أسوان.

- القليوبية.

- مطروح.

- جنوب سيناء.

- أسيوط.

- السويس.

- البحر الأحمر.

- بورسعيد.

موعد التقديم على وظائف التعليم

التقديم على وظائف التعليم سيكون متاحا ابتداءًا من يوم غدا الأربعاء الموافق 12 أكتوبر الجارى ويستمر التقديم حتى يوم 10 نوفمبر المقبل.