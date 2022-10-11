تراجع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات

الاقتصاد
البورصة المصرية
البورصة المصرية


تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بنهاية تعاملات اليوم  الثلاثاء مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، فيما مالت تعاملات المؤسسات المحلية نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.7 مليار جنيه لينهى التعاملات عند مستوى 687.6 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.8 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 793 مليون جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.82 في المائة ليبلغ مستوى 9867.23 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط (إيجي إكس 70) بنسبة 1.44 في المائة ليبلغ مستوى 2153.82 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 1.3 في المائة ليبلغ مستوى 3083.24 نقطة.
 

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