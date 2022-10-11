التعليم السعودية تعلن موعد التقديم للتقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات 1444

تضاعفت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، من قبل بعض المواطنين في المملكة العربية السعودية، على موعد التقديم للتقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات 1444، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم السعودية.

وأعلنت وزارة التعليم السعودية، عن موعد التقديم للتقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات 1444، بشرط أن يكون التقدم متاح عبر نظام فارس لمن أكمل 25 عاما من الخدمة في القطاع التعليمي.

وجاء هذا الإعلان عبر تعميم أصدرته وزارة التعليم السعودية لجميع القطاعات وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات في المملكة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد التقديم للتقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات 1444، وخطوات التقديم والشروط المطلوبة والضوابط، وهي على النحو التالي:-

موعد التقديم للتقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات 1444

وحددت وزارة التعليم السعودية موعد التقديم للتقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات 1444 على نظام فارس، وهو سيوافق 13 – 3 – 1444، ليستمر حتى 22 – 9 – 1444، وذلك لمن استكمل 25 عاما، وسيتم الإعلان عن نتائج القبول في يوم 4 ذي الحجة فور انتهاء العام الدراسي حتى لا تعيق العملية التعليمية.

خطوات التقديم لتقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات 1444

هناك عدة خطوات حددتها وزارة التعليم السعودية من أجل التقديم للتقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات 1444، وهي على النحو التالي:-

- الدخول مباشرةً على الموقع الرسمي لنظام فارس الرقمية، من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

- تحديد "خدمة الذاتية للموظف".

- تحديد خيار "التقاعد المبكر للمعلمين".

- الضغط على "إحالة التقاعد المبكر".

- الضغط على خيار "التقاعد أو ترك العمل".

- إرفاق الأوراق والمرفقات.

- طباعة الصفحة كاملة لأنه يجب عليك، وقم الآن بالنقر على "تنفيذ".

شروط التقديم للتقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات 1444

وأوضحت وزارة التعليم السعودية خلال التعميم الصادر، حزمة من الشروط والضوابط من أجل التقديم للتقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات 1444، وهي على النحو التالي:-

- ضرورة أن يكون العامل في قطاع التدريس قضى مدّة لا تقل عن 25 عاما من الخدمة.

- يجب تقديم الطلب بعد انتهاء السنة الدراسية ومع بداية الإجازة الصيفية ولا يتم قبوله قبل ذلك.

- يتم التقديم عبر المنصة الإلكترونية.

- إرفاق جميع المستندات المطلوبة مع الطلب للتيقن من صحة البيانات المدخلة قبل الموافقة على طلب التقاعد.

- يمكن للمتقدم سحب طلب التقاعد قبل الاعتماد، أما بعد اعتماده من قِبل الوزارة عبر نظام فارس.

- يتم قبول الطلب واعتماده في تاريخ نهاية العام الدراسي الدوام الرسمي وذلك في 22 يونيو 2023.