صفقات الزمالك الجديدة.. تفاصيل استعانة القلعة البيضاء بـ 3 لاعيبة أجانب و7 محليين

تصدر صفقات الزمالك الجديدة مؤشرات بحث محرك جوجل الشهير، حيث يريد عشاق البيت الأبيض معرفة أخر أخبار وتفاصيل صفقات الزمالك الجديدة وهذا ما نقدمه لكم في السطور التالية.

تفاصصيل صفقات الزمالك الجديدة

حسم المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء ملف صفقات الزمالك الجديدة والراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، مع إغلاق باب القيد خلال الساعات الماضية.

وحرص الزمالك على تدعيم صفوف الفريق بعدة بدائل قوية لتعويض حرمانه من ضم أي لاعب في أخر فترتي قيد بعد عقوبة الفيفا، بالإضافة إلى النقص العددي الذي يعاني منه مع رحيل العديد من النجوم عن القلعة البيضاء.

ونجح الزمالك في التعاقد مع 10 من اللاعبين المميزين ما بين الصفقات المحلية والأجنبية.

وضم الزمالك كل من نبيل عماد دونجا وعمر جابر من بيراميدز، ومصطفى الزناري وعمرو السيسي من طلائع الجيش، ومصطفى شلبي من إنبي، واللاعب الشاب يوسف حسن من وادي دجلة.

هذا وقد نجح في إعادة الحارس محمد صبحي والذي كان معارًا لفريق فاركو بالموسم الماضي، إلى صفوف الفريق مرة أخرى.

وعلى مستوى التعاقدات الأجنبية، جاءت صفقات الزمالك كالتالي، المغربي زكريا الوردي والسنغالي ابراهيما نداي، بالإضافة إلى البنيني سامسون أكينولا.

المعارين والراحلين عن الزمالك

ورحل عن صفوف الفريق عدد كبير من النجوم، أبرزهم، الحارس الدولي محمد أبو جبل، والمغربي أشرف بن شرقي، وطارق حامد، بالإضافة إلى محمد أوناجم، حازم إمام، أيمن حفني، عمر السعيد، رزاق سيسيه، إسلام جابر، ومروان حمدي.

وأعار الزمالك كل من محمود علاء للاتحاد السكندري،أحمد عيد لإنبي، محمود شبانة إعارة لسموحة، وكل من حمدي علاء، أسامة فيصل، إعارة للبنك الأهلي.