يبحث عدد كبير من الجماهير عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، عن رابط حجز تذاكر مباريات الدوري السعودي الإلكتروني عبر تكت مكس 1444، وذلك لتتمكن الجماهير من متابعة ومؤازرة فريقها من المدرجات.

ونظمت المملكة العربية السعودية فعالية الدوري السعودي الإلكتروني الذي تتنافس فيه أفضل الفرق بالمملكة 1444 هجري، وذلك من أجل إثبات جدارتهم ومكانتهم بين اللاعبين المحترفين.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، رابط حجز تذاكر مباريات الدوري السعودي الإلكتروني عبر تكت مكس 1444، وهي على النحو التالي:-

رابط حجز تذاكر الدوري السعودي الإلكتروني 1444

ويمكن حجز تذاكر الدوري السعودي الإلكتروني من خلال موقع تكت مكس ticketmx الإلكتروني من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــا)، وإتمام كافة الخطوات المتعلقة بكيفية حجز التذاكر والتعرف على كافة المعلومات المتعلقة بالدوري السعودي من أماكن الشراء وأسعار التذاكر إضافة إلى موعد ومكان الدوري السعودي الإلكتروني.

خطوات حجز تذاكر الدوري السعودي الإلكتروني عبر تكت مكس 1444

- الدخول إلى موقع حَجز تَذاكر الدوري السعودي الإلكتروني (اضغط هنـــــــا).

- الضغط على خيار قائمة الفعاليات.

- تحديد الدوري السعودي الإلكتروني.

- الضغط على خيار احجز الآن.

- تعبئة البريد الإلكتروني وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

- اختيار اليوم المناسب لحضور الدوري.

- تحديد فئة التَّذْكِرَة المناسبة وكتابة عدد التذاكر.

- الضغط على خيار (اشترِ الآن).

- تعبئة كافة المعلومات ووسيلة الدفع الإلكترونية وإتمام دفع التذكرة.

أسعار تذاكر الدوري السعودي الإلكتروني

وتبلغ أسعار تذاكر الدوري السعودي الإلكتروني 25 ريال سعودي، وفي حال الرغبة في الدخول إلى الدوري السعودي الإلكتروني لمدة 3 أيام تصل سعر التذكرة إلي 60 ريال سعودي.

أما بالنسبة لتذكرة الدخول إلى فعاليات الدوري السعودي الإلكتروني فئة VIP فهي تصل إلي سعر 75 ريال سعودي.

موعد الدوري السعودي الإلكتروني 1444

ويبدأ موعد الدوري السعوديّ الإلكتروني يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2022 ويستمر حتي يوم السبت الموافق 15 أكتوبر 2022، علمًا بأن الدوري السعودي الإلكتروني من المقرر أن يبدأ الساعة 4 مساءًا وحتى الساعة 11 مساءا، في حين يتخلل الدوري السعودي منافسة قوية بين فرق ولاعبي لعبة المنافسة التعاونية RAINBOW SIX SIEGE.