بيان تحذيري من الخارجية بشأن السفر لأوكرانيا ورسالة عاجلة للمصريين بالخارج

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وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

حذرت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء المواطنين المصريين من السفر إلى أوكرانيا في ضوء التطورات السياسية والأمنية المتسارعة، وطالبت رعاياها هناك بالاستعداد للعودة.

 

وجاء في بيان وزارة الخارجية على موقع "فيسبوك" إنه في ضوء متابعة وزارة الخارجية للتطورات السياسية والأمنية المتسارعة والمتلاحقة اتصالًا بالأزمة الأوكرانية – الروسية، وفي إطار الحرص على ضمان أمن وسلامة المواطنين المصريين المُقيمين في أوكرانيا، فقد صدرت توجيهات وزير الخارجية إلى سفارة جمهورية مصر العربية في أوكرانيا بضرورة التواصل مع جميع أبناء الجالية المصرية، وحثهم على اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة، والإقلال من التحركات غير الضرورية، وعدم التواجد في مناطق الخطر أو بالقرب منها.

 

هذا، وتُهيب وزارة الخارجية بأبناء الجالية المصرية بدولة أوكرانيا بتوخّي أقصى درجات الحيطة والحذر، واتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الاحتياجات الضرورية تحسُّبًا لتدهور الأوضاع، كما توصي أبناء الجالية بالاستعداد للعودة إلى أرض الوطن حفاظًا على سلامتهم وأمنهم.

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