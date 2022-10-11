رئيس غرفة الجيزة يناقش مشاكل تجار التموين ومنافذ جمعيتى مع شعبة البقالة والمواد الغذائية

استقبل النائب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية أعضاء مجلس إدارة شعبة البقالة والمواد الغذائية لتقديم التهنئة بعودته لاستلام مهام عمله رئيسا للغرفة التجارية بالجيزة ولمناقشة مشاكل التجار والمنتسبين لهم حيث تم استعراض مطالب أعضاء الغرفة من البدالين ( تجار التموين ) وشباب منافذ جمعيتى بفصل مبلغ الدعم الأساسي عن مبلغ الدعم الإضافي الاستثنائي المقرر ضمن برامج الحماية الاجتماعية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وذلك لصعوبة التعامل المالى فيما يخص نسبة الدعم مضافة إلى الدعم الأساسي للمواطنيين وتأثير ذلك على نسبة صرف السلع الأساسية للمواطنيين.



وأشار رئيس تجارية الجيزة إلى إنه استعرض شكاوى البدالين وشباب منافذ جمعيتى الذين طالبوا بفصل الدعم التموينى الثابت عن دعم الحماية الاجتماعية الاستثنائية وجعلها فى خانة مستقلة عن الدعم الأساسي واكدوا ان تلك المشكلة ظهرت اثناء عمليات الاستعاضة من المخزن حيث ظهر لديهم عجز فى صرف السلع الأساسية التى يطالب بها المواطنيين .



وأوضح عادل ناصر ان عدد بدالى التموين ومنافذ جمعيتى يصل إلى 2400 يقومون بصرف سلع الدعم التموينى للمواطن الجيزاوى ولذلك نعمل على حل مشاكلهم حتى يسهل على التجار صرف السلع التموينية المقررة للمواطنيين وسلع الدعم الاضافى المقررة حساب توجيهات وزارة التموين بسلاسة ويسر.



وقال النائب عادل ناصر أن الدكتور على مصيلحى وزير التموين قام باصدار التوجيه الوزاري رقم 28 لسنة 2022 الخاص بقواعد صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقات التموين المستفيده من زيادة الدعم فلكل فرد على بطاقة التموين عدد 1 زجاجه زيت بحد اقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة و2 كيلو سكر بحد اقصى 8 كيلوا للبطاقة وكيلو أرز و2 كيلو ارز للبطاقة التى يصل عدد افرادها 4 افراد وعبوة مكرونة وسلع تموينية أخرى مضيفا أن التوجيه الوزارى أكد على حق المواطن في صرف باقى المستحق من الدعم من أصناف قائمه السلع والتى زادت ب 5 سلع جديدة وهى مسلى نباتى سمنه ودقيق معبأ وطحينة بيضاء وتونه، ومربى ليصل عدد السلع التى تصرف لمنافذ التوزيع إلى ٣٠ سلعه مع عدم تجاوز إجمالي السلع المشتراة لرصيد الدعم التمويني لمبلغ الزيادة كما أكد التوجيه الوزاري على حق المواطن في صرف مستحقاته التموينية بحد اقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التمويني.