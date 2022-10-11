العمرة بـ 4400 جنيه فقط.. منصة نسك السعودية nusuk sa تزف مفاجأة سارة للمصريين

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منصة نسك
منصة نسك

تصدرت منصة نسك السعودية nusuk sa قائمة تريندات جوجل في مصر، حيث زفت منصة نسك بشرى سارة للمواطنين في مصر بشأن تهسيلات وأسعار العمرة للمصريين التي تصل إلى 4400 حسب إعلان وزير الحج والعمرة السعودي، وفيما يلي ننشر لكم كافة التفاصيل.

 

منصة نسك تقدم العمرة بـ 4400 جنيه

قدمت المملكة العربية السعودية تسهيلات لأداء مناسك العمرة للقادمين من مصر من خلال خدمان منصة نسك، حيث أصبح باستطاعة المواطنين حجز رحلات العمرة بقيمة 4400 جنيه، حسب إعلان وزير الحج والعمرة السعودي.

وخلال زيارة وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة أمس لمصر، كشف إمكانية حجز باقة العمرة بقيمة 4400 جنيه شاملة الإقامة، كما أن المملكة العربية السعودية قررت إلغاء كل القيود الصحية أمام المواطنين المصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

وأكد وزير الحج والعمرة السعودي أن قيمة حجز باقة العمرة تكون بهذا المبلغ فقط إذا تم حجزها عبر منصة نسك، التي دشنتها المملكة مؤخرًا لتسهيل إجراءات العمرة، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تقوم به الرياض لتطوير رحلات الحج والعمرة.

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وأضاف أن باقة العمرة عبر منصة نسك تشمل كل شيء فيما عدا تكلفة تذاكر السفر، كما أنه يمكن الحصول على التأشيرات خلال 24 ساعة تقريبًا من خلال المنصة.

فيما أعرب وزير الحج والعمرة السعودي، عن مدى سعادته للزيارة الأولى له لمصر كوزير للحج والعمرة، مقدمًا الشكر للجانب المصري على حفاوة الاستقبال له وللوفد المرافق.

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