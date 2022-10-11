وزير الحج السعودي: قيمة تأشيرة العمرة 4400 للمصريين فقط.. ولكن بشرط

كشف الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي،، ترحيب المملكة العربية السعودية بجميع معتمري وزوار العالم وبالتحديد المعتمرين المصريين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد يوم أمس الاثنين، بمقر السفارة السعودية بالقاهرة، بمثول سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من مسؤولي وزارة الحج والعمرة والسفارة.

وزير الحج السعودي: قيمة تأشيرة العمرة 4400 للمصريين فقط

وأشار وزير الحج السعودي، إلى إلغاء جميع الشروط والقيود الصحية والإجرائية للمعتمرين المصريين، وذلك ضمن التسهيلات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لتيسير القدوم لتأدية مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة للقادمين من جميع دول العالم.

ومن جانبه، أوضح وزير الحج السعودي، مزايا الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة "نسك" nusuk.sa الإلكترونية لتسهيل الحصول على تأشيرات العمرة والزيارة على مدار الساعة، وحجز جميع الخدمات من (نقل وسكن وغيرها من الخدمات) من خلال الأجهزة الذكية، لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، بما في ذلك أتمتة جميع إجراءات السفر والحجوزات للخدمات.

وأضاف الربيعة، أن الراغبين في أداء مناسك العمرة من مصر يمكنه عمل مناسك العمرة كاملة بمبلغ مالي يصل إلى 4400 جنيه فقط لا غير رسوم، ولكن بشرط وهو من خلال التسجيل والحجز عن طريق منصة نسك، شاملة السكن والإقامة، ويمكن إصدار التأشيرة في أقل من 24 ساعة.

خطوات التسجيل على منصة نسك للحج والعمرة nusuk.sa

ومن المقرر أن تتم عملية التسجيل على منصة نسك للحج والعمرة، في عدة خطوات وهي:-

- قم بتحميل تطبيق نسك عبر متجر التطبيقات للأندرويد (اضغط هنـــــــا)، وللآيفون (اضغط هنـــــــا).

- فتح تطبيق نسك عبر تسجيل الدخول في حالة كنت مستخدم أو تسجيل الدخول إذا لم تسجيل من قبل.

- وفي حالة إنك زائر من الخارج ولست مقيم بالمملكة عليك إدخال رقم التأشيرة على جواز السفر، ثم رقم جواز السفر، وتاريخ الميلاد، ثم الجنسية، ثم رمز الدولة ورقم التليفون الخاص بك، والبريد الإلكتروني الشخصي الذي ستتسلم عليه الكود الخاص بتسجيل الدخول.

- قم بكتابة كلمة مرور خاصة بك، ثم الموافقة على الشروط والأحكام.

- قم بالضغط على كلمة تسجيل وبعد ذلك ستصلك رسالة برقم الكود على الإيميل مكونة من 4 أرقام.

- قم بإدخال رقم الكود ثم الضغط على أيقونة تحقق، وبذلك يكون قد تم إنشاء حسابك بنجاح ثم تسجيل الدخول.

- بعد ذلك، قم بفتح التطبيق وإدخال الجنسية ثم الدول القادم منها ورقم جواز السفر ثم كلمة المرور والكود الجديد الذي تسلمته على الإيميل المكون من 4 أرقام.

- اختيار خدمة "الحجز لأداء عمرة".

- وبعد ذلك، سيتم تحويلك إلى صفحة فيها اسم الزائر نضغط على "الاسم".

- بالضغط على الاستمرار ستظهر صفحة فيها المواعيد المتاحة.

- اللون الأخضر يعني خالي وليس مزدحم واللون الأحمر يعني مزدحم واللون الأصفر يعني متوسط.

- الضغط على استمرار والاطلاع على التعليمات.

- الضغط على الاستمرار ويتم الحجز وسيظهر بالأخضر يعني الحجز فعال وإذا رغبت في الإلغاء تضغط على الإلغاء.