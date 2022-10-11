إدراج مجلة اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة في قواعد بيانات سكوب وكلاريفت العالمي

أعرب الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، عن سعادته بالإنجاز الذي استطاعت مجلة الكلية تحقيقه، بدخولها قاعدة بيانات سكوبس Scopus، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي انعكاسًا للاهتمام الكبير والدعم الذي يوليه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة للمجلات العلمية، كما وجه الشكر لهيئة تحرير مجلة الكلية برئاسة الدكتورة هبة نصار مدير تحرير المجلة.



وأكد عميد الكلية، على أهمية الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في ظل رؤية مصر 2030، وبخاصة في محور التعليم، والذي يهدف إلى وضع الجامعات المصرية ومخرجات التعليم المصري وكذلك المجلات العلمية في التصنيف العالمي الذي يليق بالمكانة التي يجب أن تكون عليها مصر في هذا العصر وفي ظل الرؤية الثاقبة للجمهورية الجديدة.



وقال "السعيد" إن الكلية تحرص على مواصلة تطوير جودة المحتوى المقدم من خلال كافة أدواتها، بما في ذلك المجلة، التي تعد نافذة علمية مهمة في مجال العلوم الاجتماعية والسياسية، ومن ثم فهذا الإنجاز يعد تأكيدًا على النهج الأكاديمي والعلمي والمهني المتقدم الذي تسعى الكلية فيه بُخطى ثابته وسريعة، خاصة وأن إنجاز Review of Economics and Political Science جاء بعد فترة وجيزة من دخولها قاعدة بيانات كلاريفت.



وأكد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، سعادته بهذا الإنجاز الذي تحقق، والذي يأتي نتاج للدور الذي تلعبه جامعة القاهرة في دعم تطوير مخرجات التعليم، بما يلبي احتياجات سوق العمل، وهو الدور الذي تلعبه الكلية أيضًا من خلال مجلتها العلمية في نشر وتعزيز العلوم الاجتماعية وتوفير المعلومات والأفكار والإحصائيات لطلابها وللمجتمع العلمي والأكاديمي.

وتابع، إن مجلة الكلية تسعى للمحافظة على التقدم الذي حققته خلال الفترة الأخيرة، والذي يتجلى في ظهور اسم مجلة الكلية في قاعدة بيانات سكوبس.