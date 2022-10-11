وزيرة الخزانة الأمريكية تدعو مجموعة العشرين لزيادة المساعدات للتصدي لانعدام الأمن الغذائي

الاقتصاد
جانيت يلين وزيرة
جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية

 

حثت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية  وزراء المالية والزراعة في مجموعة العشرين على اتخاذ خطوات عاجلة لمساعدة 70 مليون شخص معرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة للحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا.

ونقل مسؤول بوزارة الخزانة عن يلين قولها، في الاجتماع الافتتاحي لوزراء المالية والزراعة بمجموعة العشرين، إن بوتين ومسؤوليه، بمن فيهم مشاركون في اجتماعات واشنطن هذا الأسبوع، يتحملون المسؤولية عن "معاناة إنسانية هائلة" سببتها الحرب.

وقالت "تشمل هذه (المعاناة) قتل أبرياء في الهجمات الصاروخية الهمجية التي شنها الرئيس بوتين في أنحاء أوكرانيا أمس"، في إشارة إلى الضربات الجوية الأوسع نطاقا والتي امتدت لأبعد مدى عن خط المواجهة منذ بدء الحرب في 24 فبراير شباط.

وقال مصدر مطلع إن وزير المالية أنطون سيلوانوف مثل روسيا في الاجتماع وشارك فيه عبر الإنترنت.

وأضاف المصدر أن يلين لم تغادر الاجتماع عندما تحدث الوزير الروسي. وقال مسؤولون أمريكيون إنها ومسؤولين غربيين آخرين تركوا مقاعدهم خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في أبريل نيسان، لكنهم قرروا البقاء لدحض أي نقاط يطرحها متحدثون روس.

وقالت يلين إن الولايات المتحدة أعلنت عن مساعدات بنحو 10 مليارات دولار هذا العام لتقديم دعم مهم للدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

وأشارت إلى أن أعضاء مجموعة العشرين يجب أن يحثوا المؤسسات المالية الدولية على مواصلة تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في خطة عملهم للتصدي لانعدام الأمن الغذائي.

وأضافت أن واشنطن ستدعم أيضا التجميد المؤقت لخدمة الديون للدول التي تحتاج إلى تخفيف عبء الديون وتطلب المساعدة بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين الذي تم تبنيه في أواخر عام 2020.

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