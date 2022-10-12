أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022.. المعدن الأصفر يخسر 17 جنيه بالمستهل

الاقتصاد
أسعار الذهب
أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء، ليخسر جرام الذهب نحو 17 جنيه، بالرغم من ارتفاعها عالميًا إلى أن تأثير البورصة الدولية سيصل خلال التداولات مع استمرار حالة التذبذب الحاد بالمعدن الأصفر،

أسعار الذهب الأن:

عيار ٢١:   1110 جنيه
عيار ٢٤:  1268.5 جنيه
عيار ١٨:    951.5 جنيه
عيار ١٤:   740 جنيه
جنيه ذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة  8880   جنيه

 

أسعار الذهب عالميًا

ارتد الذهب من أدنى مستوى له منذ أسبوع مدعوما بضعف الدولار في وقت يترقب فيه المستثمرون تقرير التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة والذي من المتوقع أن يؤثر على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

وصعدت {{8830|أسعار الالذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1677.70دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1818 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها بنحو واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة عند التسوية إلى 1686.00 دولار.

وانخفض الدولار بنحو 0.3 بالمئة مقابل منافسيه، مما يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وتخلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تظل قراءة التضخم في الولايات المتحدة يوم الخميس مرتفعة وأن تعزز اتجاه المركزي الأمريكي لتشديد سياسته النقدية.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تقليل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة 1.2 بالمئة إلى 19.42 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 900.35دولار وهبط البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2148.08 دولار.

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