مستخدمو "فيسبوك" في مصر يخسرون آلاف المتابعين.. ماذا يحدث بالموقع الشهير؟

شكا عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في مصر، من انخفاض أعداد المتابعين بشكل مفاجئ.

وخسر المشاهير والشخصيات العامة أعداد كبيرة من متابعيهم على الموقع الشهير، دون سبب معلن.

يأتي ذلك بعد أن سجلت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية انخفاضا مفاجئا في أعداد متابعيها على “فيسبوك” يومي الاثنين والثلاثاء، ما أثار تكهنات بأن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، ربما يكون قد أزال حسابات الروبوتات.

وبحسب وكالات الأنباء، انخفضت أعداد المتابعين لصحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست، وهافينغتون بوست وذا هيل ويو إس إيه توداي ونيويورك بوست ونيوزويك في 3 و4 أكتوبر، وفقًا لبيانات منصة التحليلات Crowd Tangle.

وانخفض عدد المتابعين على صفحة الواشنطن بوست بمقدار 5804 يوم الاثنين، ثم 4337 آخرون يوم الثلاثاء، وفي المجموع، فقدت المنشورات السبعة 38812 إعجابًا يوم الاثنين و29692 يوم الثلاثاء.



وفي أبريل ويونيو 2022، اتخذ Facebook إجراءات ضد 1.4 مليار حساب بوت مشتبه به، وفقًا لتقرير تطبيق معايير المجتمع، وفي الأشهر الثلاثة السابقة، تم إنهاء 1.6 مليار «حساب وهمي».

فيما يقول “فيسبوك” على صفحات مركز الشفافية: «هدفنا هو إزالة أكبر عدد ممكن من الحسابات المزيفة على Facebook، وتشمل هذه الحسابات التي تم إنشاؤها بقصد ضار لانتهاك سياساتنا وملفات التعريف الشخصية التي تم إنشاؤها لتمثيل شركة أو منظمة أو كيان غير بشري، مثل حيوان أليف.. نعطي الأولوية للإنفاذ ضد الحسابات المزيفة التي تسعى إلى إحداث ضرر، يتم استخدام العديد من هذه الحسابات في حملات البريد العشوائي وتحفزها ماليًا».