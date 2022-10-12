"مارك" يخسر 119 مليون متابع بسبب خطأ تقنى في "فيسبوك"

تعرض عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من انخفاض أعداد المتابعين بشكل مفاجئ، كان أبرزهم مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" ومؤسس “فيسبوك”.

الخطأ الذي أصاب الجميع ولم يقتصر فقط على صفحات وحسابات المتابعين من المشاهير والشخصيات العامة وغيرهم، أدى لخسارة مؤسس “فيسبوك” مايقرب من 119 مليون متابع علي حسابه الرسمي بالموقع الشهير.

وبحسبب الخطأ الغير معلوم وصل عدد متابعي حساب مارك زوكربيرج إلى 9976 فقط.





يأتي ذلك بعد أن سجلت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية انخفاضا مفاجئا في أعداد متابعيها على “فيسبوك” يومي الاثنين والثلاثاء، ما أثار تكهنات بأن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، ربما يكون قد أزال حسابات الروبوتات.

وبالفعل انخفضت أعداد المتابعين لصحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست، وهافينغتون بوست وذا هيل ويو إس إيه توداي ونيويورك بوست ونيوزويك في 3 و4 أكتوبر، وفقًا لبيانات منصة التحليلات Crowd Tangle.

وانخفض عدد المتابعين على صفحة الواشنطن بوست بمقدار 5804 يوم الاثنين، ثم 4337 آخرون يوم الثلاثاء، وفي المجموع، فقدت المنشورات السبعة 38812 إعجابًا يوم الاثنين و29692 يوم الثلاثاء.