قبل خسارة المتابعين.. “فيسبوك” حذر من سرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور

حذرت شركة ميتا بلاتفورم “فيسبوك” سابقًا، قبل يومين، من خسارة المستخدمين لمتابعيهم، لعملية اختراق كبيرة في الموقع الشهير، أدت إلى سرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور.

وقالت الشركة في بيان رسمي، أصدرته يوم الاثنين الماضي، إن بيانات اعتماد حسابات ما يقرب من مليون مستخدم على فيسبوك ربما تكون قد تعرضت للاختراق بسبب مشكلات أمنية مع التطبيقات التي تم تنزيلها من متجري أبل وجوجل بلاي.

ويوم الجمعة أعلنت الشركة، أنها حددت أكثر من 400 تطبيق خبيث يعمل على نظامي التشغيل أندرويد، وآي أو إس iOS هذا العام تستهدف مستخدمي الإنترنت لسرقة معلومات تسجيل الدخول الخاصة بهم. وقالت Meta إنها أبلغت كلا من أبل وغوغل بالمشكلة من أجل تسهيل إزالة التطبيقات.

بدورها، قالت منصة فيسبوك، التابعة للشركة، إن التطبيقات عملت عن طريق التنكر في هيئة محرري صور أو ألعاب محمولة أو متتبعات للأنظمة الصحية، وفقًا لما نقلته "بلومبرغ".

وقالت شركة أبل إن 45 من 400 تطبيق فيها مشكلة كانت موجودة في متجر التطبيقات الخاص بها وتمت إزالتها. فيما قال متحدث باسم غوغل إن متجرها أزال جميع التطبيقات الضارة المعنية.

من جانبه، قال مدير الاختلالات والتهديدات العالمية في ميتا، ديفيد أغرانوفيتش: "يعرف مجرمو الإنترنت مدى شعبية هذه الأنواع من التطبيقات، وسيستخدمون تطبيقات مماثلة لخداع الأشخاص وسرقة حساباتهم ومعلوماتهم".

وأضاف: "إذا كان أحد التطبيقات يعد بشيء جيد جدًا لدرجة يصعب تصديقه، مثل الميزات التي لم يتم إصدارها لمنصة أو موقع تواصل اجتماعي آخر، فمن المحتمل أن يكون له دوافع خفية".

وستشارك Meta نصائح مع الضحايا المحتملين حول كيفية تجنب "إعادة الاختراق" من خلال تعلم كيفية تحديد أبرز التطبيقات المسببة للمشاكل التي تسرق بيانات الاعتماد، سواء لحسابات فيسبوك أو حسابات أخرى، وفقًا لبيان الشركة.