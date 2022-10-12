شاهدها LIVE ŇÔŴ.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد جلاسكو رينجرز بث مباشر الآن عبر هذه القنوات المفتوحة مجانا دون تقطيع Salah Liverpool
يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد رينجرز مساء اليوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.
موعد مباراة ليفربول ضد رينجرز اليوم
ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق رينجرز مساء اليوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري، عند تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد رينجرز اليوم بدوري أبطال أوروبا
قناة ARD Das Erste HD الألمانية
التردد: 11493 أفقي
معدل الترميز: 22000
القمر: Astra 19.2°e
قناة ZDF الألمانية
التردد:11954 أفقي
التردد 11836 أفقي
معدل الترميز: 27500
القمر: Astra 19.2°e
قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة AZ Tv
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة IRIB Tv3
التردد: 11900 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Badr 26°E
قناة Armenia Region
التردد: 11109 عمودي
معدل الترميز: 3407
القمر: Eutelsat 36°E
قناة 3 Sport
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
قناة Iran 3
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 902
قناة Comedy TV
التردد: 11174 عمودي
معدل الترميز: 28800
القمر: AzerSpace 46°E
قناة Negaah Tv
التردد: 11231 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 48°E
قناة Italia 1
التردد: 11371 أفقي
معدل الترميز: 29900
القمر: Hot Bird
قناة Rah-e-Farda
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
قناة Varzish Sport
التردد: 11843 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Y1A
قناة TRT 1
التردد: 11958 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Turksa
قناة IRIB Varzesh
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 62°E
قناة 1TV Georgia
التردد: 11095 أفقي
معدل الترميز: 27500