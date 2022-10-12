شاهدها LIVE ŇÔŴ.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد جلاسكو رينجرز بث مباشر الآن عبر هذه القنوات المفتوحة مجانا دون تقطيع Salah Liverpool

يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد رينجرز مساء اليوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.



موعد مباراة ليفربول ضد رينجرز اليوم

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق رينجرز مساء اليوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري، عند تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.



تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد رينجرز اليوم بدوري أبطال أوروبا

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة AZ Tv

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E

قناة Armenia Region

التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3407

القمر: Eutelsat 36°E

قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

قناة Iran 3

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902

قناة Comedy TV

التردد: 11174 عمودي

معدل الترميز: 28800

القمر: AzerSpace 46°E

قناة Negaah Tv

التردد: 11231 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 48°E

قناة Italia 1

التردد: 11371 أفقي

معدل الترميز: 29900

القمر: Hot Bird

قناة Rah-e-Farda

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

قناة Varzish Sport

التردد: 11843 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Y1A

قناة TRT 1

التردد: 11958 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Turksa

قناة IRIB Varzesh

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 62°E

قناة 1TV Georgia

التردد: 11095 أفقي

معدل الترميز: 27500

