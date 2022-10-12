أسعار "الدولار" بداية تعاملات اليوم بالبنوك بعد تسجيله مستويات قياسية

الاقتصاد
أسعار الدولار الامريكي
أسعار الدولار الامريكي

افتتحت اسعار الدولار تعاملات اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022،  على استقرار بعدما شهدت ارتفاعات بقيمة 2 قرشًا خلال تعاملات الأمس وهي اول تراجعات يحققها الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات الأسبوع.

 

أسعار الدولار بالبنوك المصرية بداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 اكتوبر 2022:

أسعار الدولار اليوم 

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم  الاربعاء 12 أكتوبر 2022 بالبنك المركزي: 19.61 جنيه للشراء و19.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاربعاء 12 أكتوبر 2022 بالبنك الأهلي المصري: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الاربعاء 12 أكتوبر 2022  بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الاربعاء 12 أكتوبر 2022  بنك الإسكندرية: 19.66 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الاربعاء 12 أكتوبر 2022  بنك القاهرة: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الاربعاء 12 أكتوبر 2022  البنك التجاري الدولي: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الاربعاء 12 أكتوبر 2022  البنك العربي الأفريقي: 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الاربعاء 12 أكتوبر 2022   بنك قناة السويس: 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الاربعاء 12 أكتوبر 2022  بنك كريدي أجريكول: 19.64 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الاربعاء 12 أكتوبر 2022 مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.66 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الاربعاء 12 أكتوبر 2022  بنك البركة: 19.59 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

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