أسعار "الدولار" بداية تعاملات اليوم بالبنوك بعد تسجيله مستويات قياسية

افتتحت اسعار الدولار تعاملات اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، على استقرار بعدما شهدت ارتفاعات بقيمة 2 قرشًا خلال تعاملات الأمس وهي اول تراجعات يحققها الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات الأسبوع.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية بداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 اكتوبر 2022:

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 12 أكتوبر 2022 بالبنك المركزي: 19.61 جنيه للشراء و19.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاربعاء 12 أكتوبر 2022 بالبنك الأهلي المصري: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاربعاء 12 أكتوبر 2022 بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاربعاء 12 أكتوبر 2022 بنك الإسكندرية: 19.66 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاربعاء 12 أكتوبر 2022 بنك القاهرة: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاربعاء 12 أكتوبر 2022 البنك التجاري الدولي: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاربعاء 12 أكتوبر 2022 البنك العربي الأفريقي: 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاربعاء 12 أكتوبر 2022 بنك قناة السويس: 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاربعاء 12 أكتوبر 2022 بنك كريدي أجريكول: 19.64 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاربعاء 12 أكتوبر 2022 مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.66 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاربعاء 12 أكتوبر 2022 بنك البركة: 19.59 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.