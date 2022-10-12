أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 … الغرف التجارية توضح أسباب الارتفاع

سجلت أسعار الدواجن والبيض ارتفاعات جديدة في السوق المحلي، اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، والتي أرجعتها شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية لارتفاع الطلب عليها مع بدء الموسم الدراسي.

أسعار الدواجن اليوم في السوق المصري

وكشفت شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الدواجن ارتفعت من 31 جنيه في المزرعه إلى 35 جنيه للكيلو، كما ارتفع سعر البيض من 66 جنيه إلى 72 جنيه للطبق الواحد في المتوسط لجميع الأنواع.

أسعار الدواجن في مصر اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022:

وصل سعر كيلو الدواجن الأبيض والأحمر في مصر إلى 40 و43 جنيه للكيلو، ووصل كيلو صدور الفراخ إلى 100 جنيه، وارتفع سعر الوراك إلى 33 جنيه للكيلو، ووصل سعر الارنب إلى 43 جنيه للكيلو.

اسعار البيض في السوق المحلي اليوم الاربعاء:

وارتفعت أسعار البيض في المزارع اليوم إلى 75 جنيه لطبق البيض الأحمر، و72 جنيه لطبق البيض الابيض، و68 جنيه لطبق البيض البلدي.

وادي ارتفاع أسعار البيض في المزرعة إلى زيادته على المستهلك حيث يصل بقيمة تتراوح بين 75 جنيه إلى 80 جنيه للطبق بمختلف انواعه.

اسباب ارتفاع اسعار البيض والدواجن:

وذكرت نشرة شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن السوق يشهد استقرار ملحوظ في الكميات المطروحة والتى تكفي الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين، وأن الارتفاع الأخير في سعر الدواجن يعود إلى زيادة الطلب عليهم.