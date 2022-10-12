وزير الصحة السعودي يلتقي مدير الصحة العالمية في القاهرة

مبادرات لتفعيل الذكاء الصناعي في القطاع الصحي ومواجهة المقاومات المستجدة للميكروبات

التقى وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وناقش اللقاء الذي عقد في القاهرة على هامش اجتماعات الدورة الـ 69 للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشـرق المتوسط الأدوار المستقبلية للسعودية ضمن أعمال المنظمة، وتفاصيل الدعم الذي يمكن تقديمه لتفعيل مبادرات الذكاء الصناعي في تعزيز الصحة العامة ومواجهة المقاومات المستجدة للميكروبات.

وكان الجلاجل قد التقى في ذات اليوم نظيره المصري الدكتور خالد عبد الغفار واطلع على تجربة مدينة الدواء المصرية (جبتو فارما) التي تم تنفيذها في وقت قياسي أثناء الجائحة.

وضمت رحلة الجلاجل التي استغرقت ثلاثة أيام اجتماعات ثنائية مع نظرائه وزراء الصحة في البحرين والسودان والأردن وباكستان، وتم فيها نقاش جملة من قضايا التعاون الثنائي بين الصحة السعودية ونظيراتها في المجال الطبي وآليات التصدي للتحديات التي تواجه القطاع الطبي.