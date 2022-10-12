تعرف على طريقة حجز العمرة عبر منصة نسك

يبحث عدد كبير من المصريين في الفترة الاخيرة على تطبيق منصة نسك Nusuk، بهدف التقديم للعمرة، وجاء هذا بعد غعلان إمكانية حجز رحلة عمرة قيمتها المادية تصل لـ 4500 جنيه مصري فقط لا غير.

ويوفر موقع الفجر الإلكتروني للمتابعين الكرام كافة التفاصيل حول التقديم على العمرة والخطوات المتبعة من خلال تطبيق نسك Nusuk لزيارة بيت الله الحرام في المملكة العربية السعودية.

تطبيق نسك Nusuk الأكثر بحثا على جوجل حيث يبحث عدد كبير من المصريين حول هذا التطبيق لمعرفة كيفية الخطوات التي يجب اتباعها لسهولة التقديم والتكاليف المطلوبة.

تطبيق نسك Nusuk

وبعد إعلان إمكانية حجز رحلة عمرة من خلال تطبيق نسك، يبحث الجميع عن المزايا والتسهيلات التي تقدمها منصة وتطبيق نسك للمصريين.

تطبيق نسك Nusuk.. مصروفات 4500 جنيه للعمرة

وفي هذا الشأن، قال توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، إن منصة "نسك"، تقدم العديد من التسهيلات لقدوم المعتمرين المصريين إلى مكة المكرمة والزوار إلى المدينة المنورة بأنواع متعددة من التأشيرات لتأدية مناسك العمرة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف وزير الحج والعمرة السعودي خلال احتفالية الخطوط الجوية السعودية بمناسبة مرور 75 عامًا على تسيير أول رحلة طيران إلى القاهرة، أن المواطن المصري يمكنه أداء مناسك العمرة كاملة بمبلغ 4500 جنيه فقط من خلال التسجيل والحجز عن طريق منصة نسك.

بالخطوات.. احجز العمرة عبر تطبيق نسك Nusuk

يحرص موقع الفجر الإلكتروني على توفير كافة الخطوات التي يتبعها المواطن الذي يرغب في زيارة بيت الله الحرام، حيث أن هناك بعض الخطوات التي يمكن الاعتماد عليها من أجل حجز رحلة عمرة بـ 4500 جنيه عبر تطبيق نسك Nusuk:

1- تحميل تطبيق نسك عبر متجر التطبيقات.

تحميل تطبيق نسك من متجر التطبيقات

2- فتح التطبيق عبر تسجيل الدخول في حالة كنت مستخدم أو تسجيل الدخول إذا لم تسجيل من قبل.





3- إذا كنت زائر من الخارج ولست مقيم في المملكة عليك إدخال ما يلي:

رقم التأشيرة على جواز السفر

رقم جواز السفر

تاريخ الميلاد

الجنسية

رمز الدولة

رقم التليفون الخاص بك

البريد الإلكتروني الشخصي الذي ستتسلم عليه الكود الخاص بتسجيل الدخول.



4- كتابة كلمة مرور خاصة بك، ثم الموافقة على الشروط والأحكام.



5- الضغط كلمة تسجيل وبعد ذلك ستصلك رسالة برقم الكود على الايميل مكونة من 4 أرقام.



6- ادخل رقم الكود ثم الضغط على أيقونة تحقق وبذلك يكون قد تم إنشاء حسابك بنجاح ثم تسجيل الدخول.



7- افتح التطبيق وإدخال الجنسية ثم الدول القادم منها ورقم جواز السفر ثم كلمة المرور والكود الجديد الذي تسلمته على الإيميل المكون من أربعة أرقام.



8- اختيار خدمة الحجز لأداء عمرة.



9- سيتم تحويلك إلى صفحة فيها اسم الزائر نضغط على الاسم.



10 - بالضغط على الاستمرار ستظهر صفحة فيها المواعيد المتاحة.



11- اللون الأخضر يعني خالي وليس مزدحم واللون الأحمر يعني مزدحم واللون الأصفر يعني متوسط.



12- الضغط على استمرار والاطلاع على التعليمات.



13- الضغط على الاستمرار ويتم الحجز وسيظهر بالأخضر يعني الحجز فعال وإذا رغبت في الإلغاء تضغط على الإلغاء.