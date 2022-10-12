عاجل | صور الأقمار الصناعية تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة

حالة الطقس اليوم الأربعاء 12-10-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء خريفية معتدلة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائلة للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حارة على جنوب الصعيد.

فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري

كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد مما يعمل على تلطيف الأجواء، والفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 12-10-2022

ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا في أول الليل مائل البرودة في أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ويشهد وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 12-10-2022

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء 12-10-2022، تسجل القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.

