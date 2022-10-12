عاجل..  بنك جديد يرفع اسعار الفائدة على الدولار

واصلت البنوك المصرية برفع العائد على الدولار، بطرح شهادات ادخارية للعملة الاجنبية بفائدة مرتفعه، محاولة لجذب تدفقات دولارية جديدة.

وقام بنك القاهرة اليوم بالاعلان عن أنه بداية من غدا الخميس سيتم رفع اسعار الفائدة على شهادات الادخار التى يصدرها بالعملة الدولارية تحت مسمسي" البريمو" والتى يصدرها باجال ٣ و٥ و٧ سنوات لتصل إلى ٥.٣٠ ٪؜ بدلا من ٢.٢٥٪

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بنك الاهلي ومصر يرفعان العائد على الدولار :

وكان قد سبق بنك القاهرة، بنكي الاهلي ومصر في رفع العائد على الشهادات الدولارية.

وقرر بنك الاهلي المصري، رفع الفائدة على شهادات الادخار بالدولار الامريكي من 2.25% لتصل إلى 5.30%، وذلط جاء بالتزامن مع قيام الفيدرالي برفع الفائدة ليصل العائد على الدولار بالولايات المتحدة إلى 3.25%.

كما قام بنك مصر برفع العائد على شهادة الثبات الدولارية لمدة ثلاث سنوات حي من 2.25% حاليا ليصل إلى 5.30% سنويًا، و5.25% نصف سنويًا، و5.20% ربع سنويًا و5.15% شهريًا، ورفع العائد على شهادة الثبات الدولارية لمدة 5 سنوات من 2.25% إلى 5.15% سنويًا، و5.10% نصف سنويًا، و5.05% ربع سنويًا و5% شهريًا.