بينهما «السكتة الدماغية».. مشاكل في العين تنذر بإصابتك بأمراض خطيرة

العين هو عضو يلتقط الضوء الذي تعكسه الأشياء، وتعتبر العين هي المسؤولة الأساسية عن الإبصار، كما أن العين، هي عبارة عن مستقبل حسي يستقبل الضوء، وهناك عضو في العين يستقبل هذا الضوء.

وعين الإنسان تتكون من الصلبية والمشيمية والأولى تقع في الخارج أما الأخيرة تقع بين الصلبية والشبكية وهي الطبقة الداخلية للعين، وتتصف بكونها رقيقة لا يتعدى سمكها سمك ورقة كتاب وتحتوي على عشر طبقات مكونة من الخلايا العصبية والألياف العصبية وخلايا المستقبلات الضوئية ونسيج داعم.

ويقدم موقع الفجر الإلكتروني في السطور التالية مشاكل في العين تنذر بإصابتك بأمراض خطيرة، حسب ما أوضحته الطبيبة العاملة لدى خدمة الصحة البريطانية، راشيل وارد، والتي أوضحت في حديث لصحيفة "الصن" البريطانية التفاصيل، ومن ضمن هذه الأمراض ما يلي:

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

في حالة وجود كتل بالقرب من الجفون أو العيون وتكون بيضاء أو صفراء اللون يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وتسمى رواسب الزانثلازما، وفقا لما قالته وارد.

وأشارت إلى أنه تتراكم مستويات عالية من الكوليسترول في جدران الشرايين، مما تقلل من تدفق الدم إلى القلب، ويزيد هذا من خطر تكوين جلطة، وحدوث أمراض القلب التاجية.

الإصابة باليرقان

المستويات العالية من البيليروبين في الدم، أوالإصابة باليرقان، تحدث عن وجود عدوى في الكبد أو حصوات بالمرارة، وصولا إلى احتمال الإصابة بالسرطان.

لون الجفن السفلي مؤشر للإصابة بفقر الدم

عندما تسحب الجفن السفلي للعين، يجب أن يبدو الجزء الداخلي من الجفن أحمرا ورديا، ولكن إذا كون الجفن السفلي فاتح عن لونه الطبيعي هذا مؤشر على الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد الشديد يتسبب في زيادة خطر الإصابة بمضاعفات تؤثر على القلب أو الرئتين.

ومن المعرضات للإصابة بفقر الدم الشديد هن النساء الحوامل، وهن معرضات لخطر أكبر للإصابة بمضاعفات قبل الولادة وبعدها.

الإصابة بسكتة دماغية

وضعف البصر أو الفقدان الجزئي للرؤية دليل على احتمال وجود خلل في الأعصاب والدماغ والإصابة بسكتة دماغية.

وفي حالة تأثرت حركات عينيك وواجهت مشاكل في الكلام، اطلب الاستشارة الطبية للتحقق من عدم وجود أي خطر على الدماغ".

مشاكل في الغدة الدرقية

العيون المنتخفة والملحوظة تنذر بغصابتك مشاكل على فرط نشاط الغدة الدرقية.