ترميم الثدي بعد الإصابة بالسرطان.. التعريف والخطوات والتفاصيل الكاملة

يحرص موقع الفجر الإلكتروني على توفير للمتابعين كافة التفاصيل حول عملية ترميم الثدي بعد الإصابة بسرطان، حيث أن النساء اللاتي خضعن لإعادة ترميم الثدي لإعادة بناء شكل ومظهر الثدي يجئن لهذه العملية، ويبحثون عن معلومات أكثر حولها.

تعريف عملية إعادة ترميم الثدي

العديد من النساء اللواتي خضعن لعملية استئصال الثدي لعلاج سرطان الثدي أو الوقاية منه، لديهن خيار إعادة بناء شكل الثدي الذي تمت إزالته، عن طريق مايلي:

1- يمكن إعادة بناء الثديين باستخدام غرسات وهو عبارة عن محلول ملحي.

2- يمكن إعادة بنائها باستخدام أنسجة ذاتية من أماكن أخرى في الجسم.

إجراء عملية إعادة بناء الثدي

يمكن إجراء عملية إعادة بناء الثدي في وقت استئصال الثدي أو يمكن إجراؤها بعد التئام شقوق استئصال الثدي واستكمال علاج سرطان الثدي.

كما يمكن أن تقوم المرأة بإعادة الترميم المتأخرة بعد شهور أو حتى سنوات من استئصال الثدي.

عملية جراحية

تتضمن عملية إعادة ترميم الثدي في بعض الأحيان عملية جراحية على الثدي الآخر أو المقابل بحيث يتطابق الثديان في الحجم والشكل.

طرق ترميم الثدي بعد الإصابة بالسرطان

يوجدهناك طريقتين لترميم الثدي بعد الإصابة بسرطان الثدي وهم كما يلي:

1- ترميم الثدي باستخدام الغرسات، حيث أن استخدام حشوة الثدي أحد الخيارات لإعادة بناء شكل الثدي بعد استئصاله.

2- إعادة ترميم الأنسجة الذاتية، وهي تستخدم في إعادة ترميم الأنسجة والجلد والدهون وأحيانًا العضلات، من مكان آخر في جسمك لتشكيل شكل الثدي، والنسيج يكون من البطن أو الظهر أو الأرداف أو الفخذين.

نوع عملية إعادة ترميم الثدي

إذا قررت إجراء عملية إعادة ترميم الثدي، فلا يزال لديك الكثير من الأشياء التي يجب التفكير فيها قبل الخضوع للعملية، وهي تتمثل فيما يلي:

1- الصحة بشكل عام

2- حجم وموقع سرطان الثدي

3- حجم ثدييك

4- ما إذا كنت ستحتاجين إلى علاجات أخرى للسرطان غير الجراحة

5- كمية الأنسجة المتاحة لإعادة الترميم

6- إذا كنت تريدين جراحة ترميمية في أحد الثديين أو كليهما

7- رغبتك في مطابقة مظهر الثدي الآخر

8- قدرة التعافي بعد الجراحة

9- استعدادك لإجراء أكثر من عملية جراحية كجزء من إعادة ترميم الثدي

مخاطر عملية إعادة ترميم الثدي

1- التعرض لجلطات الدم

2- حدوث كدمات أو تندب

3- يتسبب موت النسيج المزروع بعد جراحة السديلة.

4- يوجد مشاكل في الغرسات

5- يتسبب هذا في ضعف أو ألم أو حساسية في المنطقة المانحة