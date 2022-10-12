الاحتياطي يكفي أسبوعًا واحدًا فقط.. أزمة وقود خانقة تعصف بتونس

تواجه تونس، أزمة وقود خانقة حيث أن الاحتياطي يكفي أسبوعًا واحدًا فقط بعد أن كان المعدل في حدود ستين يومًا، وفقًا للكاتب العام للجامعة العامة للنفط التابعة لاتحاد الشغل التونسي.

وشهدت تونس طوابير طويلة للعربات أمام بعض محطات الوقود القليلة التي ما زالت تتوفر على محروقات.

رفع سعر البنزين

وكانت السلطات التونسية، رفعت سعر البنزين 3% في سبتمبر، من 2.330 دينار للتر إلى 2.400 دينار. ويعد هذا رابع رفع لأسعار الوقود هذا العام مع توقع تونس أن يزيد عجز الموازنة إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 مقارنة مع عجز بـ 6.7% كان متوقعًا في السابق، بسبب ارتفاع الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب والطاقة، حسب ما ذكرت قناة العربية.

البنك المركزي

ووفقًا لبيانات البنك المركزي التونسي، تراجعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، إلى مستويات تعادل 106 أيام من الواردات، وهو أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، مما يهدد بمزيد من الانخفاض في قيمة العملة المحلية.

أزمة أزمة اقتصادية حادة تعصف بتونس، حيث ارتفعت نسبة التضخم، وبلغ العجز التجاري للبلاد خلال النصف الأول من العام الجاري 3.6 مليار دولار، بنسبة 56%.

اتحاد الشغل التونسي

وقد حذر الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، في وقت سابق، من خطورة الوضع في البلاد، معتبرًا أن المنظمة النقابية الفاعلة والمؤثرة في تونس "مستهدفة ولكنها باقية"، محذرا من خطورة الوضع في البلاد.

ورفض اتحاد الشغل، مقترحا لتخفيض الأجور، وسط تلك الأزمة الخطيرة. وقال "قرأنا المشهد بوضوح، البلاد ستذهب في منعطف خطير جدا، وتداعياته ستكون على تونس وشعبها".