جدول مباريات اليوم، عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء الموافق الـ12 من أكتوبر 2022، مع العديد من المباريات القوية والمثيرة في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة برشلونة وإنتر ميلان وليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح أمام رينجرز في دوري أبطال أوروبا.

جدول مباريات اليوم والمواعيد

ويشهد اليوم الأربعاء إقامة عدة مواجهات حيث يمتلئ جدول مباريات اليوم بمجموعة كبيرة من المباريات التي يترقبها الجمهور، من بينها وبرشلونة ضد إنتر ميلان، وبايرن ميونخ ضد فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا، ومباراتي الأهلي ضد الجهراء والاتحاد السكندري ضد كاظمة، في البطولة العربية لأندية كرة السلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

وتستعرض بوابة الفجر لقرائها الكارم جدول مباريات اليوم الأربعاء الموافق 12-10-2022 والقنوات الناقلة، في مختلف المسابقات المهمة للكثيرين، والتي تتمتع بشهرة عالمية كبيرة، إضافة إلى الخدمات الخبرية المقدمة بشكل يومي على مدار الساعة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 12-10-2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

مباراة نابولي ضد أياكس

6.45 مساء على بي ان سبورت بريميم 1.

مباراة أتلتيكو مدريد ضد كلوب بروج

6.45 مساء على بي ان سبورت بريميم 3.

مباراة توتنهام ضد فرانكفورت

9 مساء عبر بي ان سبورت بريميم 3.

مواجهة سبورتنج لشبونة ضد مارسيليا

9 مساء على بي ان سبورت اكسترا 2.

لقاء جلاسكو رينجرز ضد ليفربول

في الـ9 مساء على بي ان سبورت بريميم 2.

مواجهة فيكتوريا بلزن ضد بايرن ميونخ

في التاسعة مساء على بي ان سبورت اكسترا 1.

مواجهة باير ليفركوزن ضد بورتو

9 مساء عبر بي ان سبورت HD2 إنجليش.

مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان

وتقام مباراة برشلونة ضد إنت ميلان في تمام التاسعة مساء على بي ان سبورت بريميم 1.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 12-10-2022 في البطولة العربية لكرة السلة

مباراة الاتحاد السكندري ضد كاظمة الساعة 12 ظهرا.

مواجهة فريق الأهلي ضد الجهراء وتنطلق الرابعة عصرًا.

قدمنا لحضراتكم في السطور السابقة جدول مباريات اليوم الأربعاء، والذي يشهد إقامة العديد من المباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا، إحدى أقوى البطولات العالمية والتي تحظى باهتمام الملايين حول العالم.