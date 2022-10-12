عاجل.. ننفرد بنشر أقوال صاحبة دعوى إثبات النسب ضد إسلام جابر: هددني بنشر صوري

أثارت قضية اتهام سيدة وتدعى "أ.ح" للاعب "إسلام جابر" لاعب نادي الزمالك، الرأي العام خلال الساعات الماضية، حيث وجهت إتهامًا له بأنه سرق ورقة الزواج العرفي من داخل مسكنها، بعدما أبلغته أنها حامل في شهرها الرابع، حيث تزوجا الأثنان منذ شهر مارس.

توجهت السيدة على الفور، لتقديم بلاغ ضده، وحرر محضر رقم 16144إداري الهرم، بعدما تهرب منها، وتنصل من مسؤليته لنسب طفلهما، فكانت الحيلة الوحيدة أن تبدأ السيدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات نسب طفلهما

وتنفرد بوابة "الفجر" بنشر أقوال السيدة المتضررة من اللاعب "إسلام جابر"

وحصلت على نص التحقيقات، وجاءت كالتالي

س/ما اسمك

ج/ اسمي "أسماء.ح.م" 32 عامًا، ربة منزل

س/ ما تفصيلات بلاغك حول الواقعه محل التحقيق ؟

ج/ اللي حصل اني انا متزوجه من المدعو/ اسلام محمد جابر عبد المجيد من تاريخ ۲۰۲۲/۳/۱۲ وکناعايشين مع بعض في بيتي مع العلم انا الزوجه الثانيه وعلي علم اني حامل منه بتاريخ ۲۰٢٢/٦/٢٤ واخبرته بذلك وبداء في الأول تصرفات غريبه وآخري إنه لا يمانع الحمل وبعدها رحت معا المستشفي السلام بالمهندسين بتاريخ ۲۰۲۲/٧/٢٦ لتاكد من الحمل قام بعد ذلك بالاستيلاء علي ورقة العرفي الخاص بي وعندها قام بتخيري ما بين العيشه معا أو اجهاض الطفل وعند رفضي قام بعرض عليه مبلغ مالي كبير الإجهاض أو سوف ياتي لي الشخص يقوم بزواج مني بدا منه لاثبات ان الطفل اجهاض الطفل مقابل مبلغ مالي وتكفل بكل المصاريف الحمل حتي الولادة وعند رفضي لكل هذا قام بالوعيد لي وتهديد بنشر صورة الخاصة علي السوشيال مدیال ومواقع التواصل الاجتماعي، و عند رفضي قام بالتعدي لي بإنه يرسل بعض الأشخاص بمداهمتي بسيارة أو خلاف حتي تظهر إنه ا حادث طبيعي باجباري علي الإجهاض

وقام بالفعل بارسال شخصين يستقلون دراجه بخاريه دون لوحات معدنيه قاموا بخبطي امام محل سكني ولكن خاطبا ما يريدون بتواجد المارة من حولي عشرة أيام تقريبا خوفا من النزول من الشقة وهو وزوجته يقومون بتهديد بالايذاء بي ودا اللي حصل

س/ متی وأین حدث ذلك ؟

ج/ الكلام دا حصل يوم ۲۰۲۲/٨/٢٤

س/ منذ متى نشأت تلك العلاقة ؟

ج/ نشات العلاقة من نحو 6 شهور وانا اتعرفت علي اسلام من شهر ۳ /۲۰۲۲ بدات العلاقة كنا أصدقاء، وبعد كدا اتطورت العلاقة واتجوزنا عرفي بس مش معايا الورقة هو اخدها وبعدين عرفت اننا حامل يوم ٢٠٢٢/٦/٢٤ ولما عرفت انني حامل بلغته وهو من ساعتها اتغير معايا لاني انا طلبته يتجوزني رسمي وبعترف بالطفل وهو انكر ان احنا متزوجين وبدأت من هما المشاكل وبعد كدا قالي إذا كنت حامل ولا لا، وتخدني عند دكتور هو يعرفة وبعدها وروحنا مستشفي السلام واتاكد انني حامل يوم ۲۰۲۲/٧/٢٦

و بدات التهديدات وبدات القي الناس بتتصل بيا وتقولي لو عايزة فلوس تاخدي وكذا حد من اصحابو ومعارفه قالولي انزل الطفل واخد الفلوس اللي انا عايزاها وبعد كدا هو اتصل بيا وقعد يشتمني وبغلط فيا بس

للاسف المكالمات دي مش متسجله ومن نحو عشر أيام يوم ٢٠٢٢/٨/١٦ علي المغرب وانا نازله اجيب علاج من الصيدليه اللي علي اول الشارع لقيت موتوسيكل زنق عليا خبطوني وكان فيا إصابات خفيفة وراحت وبعد كدا التهديدات كلها شفويا وانا جيت انهاردة لما التهديدات زادت عليه

س/ ما طبيعة العلاقة ؟

ج/كانت علاقة صداقة وتطورت

س/ هل لديكي ما يفيد الزواج العرفي ؟

ج/ لا هو اخد الورقة العرفي

س/ وهل نتج عن تلك العلاقة أطفال ؟

ج/ انا حامل في الشهر الثالث وهو من ساعه ما عرف بدأت الخلافات بيننا



س/ ما طبيعه تلك الخلافات ؟

ج/ هو بيهددني ان هو يبعتلي حد يخبطني بالمكنه أو عربیه وهدد إنه هيستخدم أي طريقه للاجهاض

س/ وما طبيعة ذلك التهديد ؟

ج/ هو كان بيكلمني في التليفون وبيهددني هو والناس اللي معا وكان بيهددني اننا لازم انزل الطفل ياما بمقابل مادي أو هيشهر بيا بفيديوهاتي الخاصة وصوري اللي عنده

س/ ما طبيعة تلك الصور والفيديوهات ؟

ج/ دي صور خاصه كنت ببتعتهالو علشان احنا كنا متزوجين عرفي

س/ وهل قام بتنفيذ أيا من تهديداته ؟

ج/ هو منشرش حاجة من الصور أو الفيديوهات ولكن هو هددني إنه يخلى عربيه تخبطني وخلى موتوسيكل

خبطنی زنق عليا قبل كده

س/ وما هي تفاصيل الحادث وحدوث إصابتك؟

ج / من نحو 10 أيام ٢٠٢٢/٨/١٦ علي المغرب وانا نازله اجيب علاج من الصيدليه اللي علي اول الشارع لقيت موتوسيكل زنق عليا خبطوني وكان فيا إصابات خفيفة وراحت

س/ ومتى حدثت تلك الواقعة؟

ج/ كان يوم ٢٠٢٢/٨/١٦ الساعه 7 مساء

س/ وهل كان المشكو في حقه على علم بمكان وساعة تواجدك؟



ج/ لا هو مكانش يعرف ان انا نازلة

س/ وما هي أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالدراجه البخاريه؟

ج/ هي دراجه بخاريه دون لوحات معدنيه عليها شخصين

س/ صفى لنا الشخصان سالفي البيان؟

ج/ انا شفتهم من ضهرهم وماشوفتش شكلهم اللي كان راكب ورا كان لابس تيشرت اسود.

س/ هل يمكنك التعرف عليهما حال رؤيتهم؟

ج/ لا

س/ ولما؟

ج/ علشان شفتهم من ضهرهم

س/ وهل كانت تلك الحادثة طبيعية أو بتحريض من شخص ما؟

ج/ لا مكانش عادی

س/ ولما؟

ج/ عشان الشارع كان فاضي ومكانش حد غير في الشارع وهو قبلها كان مهددني

س/ وهل تلاحظ لكي تربص الدراجة البخاريه حال سيرك بالطريق؟

ج/لا

س/ وهل حاول قائد الدراجة التعدي عليكي مرة أخرى؟

ج/لا

س/ هل تخلف عن تلك الحادثة ثمة إصابات؟

ج/ هي إصابات خفيفه في دراعي ورجلي وخفت

س/ وهل سببت تلك الإصابات ثمة ضرر بالحمل الخاص بك؟

ج/لا

س/ هل هناك ثمة تهديدات کتابیة أو شفویة؟

ج/لا

س/ وهل لديك ثمة تسجيلات صوتية بواقعة التهديد ؟

ج/لا

س/ هل ترغبي في عرضك على مصلحة الطب الشرعي؟

ج/ لا انا مبقاش فيا إصابات والحمل مستقر

س/ وما هو اسم وبيانات المشكو في حقه

ج/ هو اسمه / اسلام محمد جابر عبد المجيد

س/ كيف تمكن سالف الذكر من الاستيلاء على الورقة الخاصة بالزواج العرفي وفقا لروايتك؟

ج/هو معاه مفتاح الشقة لما حصلت مشاكل أنا ملاقتهاش

س/هل لديكي أقوال أخرى؟

ج/لا



تأجيل القضية

الجدير بالذكر، أجلت المحكمة في أولى جلسات النظر في الدعوى المدنية أمام دائرة 8 جنح العمرانية، المقامة ضد سيدة لإدعائها بالزواج عرفيًا من اللاعب، تم تأجيلها ليوم 16 أكتوبر، وذلك لوجود أصل العريضة، موضحًا أنه تغيب محامي المدعية عليها عن الجلسة.

جلسة بالتعويض المادي تصل إلى مليون جنيه

وأوضح محامي اللاعب في تصريح إلى "الفجر"، أنه كان تقدم ببلاغ أمام دائرة مدني العمرانية يخص بالتعويض المادي، للضرر التي لحق باللاعب لما نشرته السيدة، حيث طالب تعويض مادي يصل إلى مليون جنيه، وتم تحديد جلسته اليوم

تأجيل إنكار النسب ليوم 8 نوفمبر

قال "مينا ناجي" محامي لاعب الزمالك "إسلام جابر"، في وقت سابق في أولى جلسات إثبات نسب الطفل بعد إنكاره الزواج العرفي منها، إن قاضي محكمة الأسرة أجل القضية اليوم لـ8 نوفمبر، وذلك لإدخال خصم جديد، ولإعلان العريضة.