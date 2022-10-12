مع إدراجه على قوائم الإرهابيين.. المشدد 10 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية

حوادث
بوابة الفجر

قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر في إعادة إجراءات محاكمة متهم بالانضمام إلى جماعة اسست على خلاف القانون والدستور تهدف إلى العنف وإجراء عمليات إرهابية ضد الدولة والنظام الحاكم.. بالسجن المشدد 10 سنوات وقررت المحكمة ادراج المحكوم عليه على قوائم الإرهاب.


صدر الحكم برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة انضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون والدستور مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ مجمع محاكم بدر السجن المشدد 10 سنوات الانضمام لجماعة إرهابية

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