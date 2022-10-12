الحبس سنتين لمتهم بقضية "أحداث عنف البساتين"

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

 


قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالحبس سنتين في إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث عنف البساتين". 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج


ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر دون تصريح، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة.

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