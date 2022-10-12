تكريم أصحاب المشروعات من ذوى الهمم المشاركين في معرض "تراثنا"

كرمت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من النماذج المتميزة من أصحاب الهمم ضمن فعاليات معرض "تراثنا "في نسخته الرابعة حيث أكدت على حرص جهاز تنمية المشروعات الدائم علي تقديم كافه سبل الدعم لذوي الهمم وذلك في إطار سياسة الدولة التي تعمل على مساعدة أبنائها من ذوى الهمم باعتبارهم عناصر منتجة وفاعلة في المجتمع المصرى.



وأوضحت جامع أن منتجات مئات العارضين من أصحاب مشروعات ذوى الهمم تؤكد على قدرتهم على المشاركة بإيجابية في تحقيق التنمية الاقتصادية وتقديم منتجات عالية الجودة قادرة على المنافسة وأشادت بجودة منتجات أصحاب المشروعات الذين تم تكريمهم من مؤسسة أمنية مصر الخيرية مضيفة أن الجهاز يقدم خدمات متنوعة لذوى الهمم لمساعدتهم على بدء مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر.



وأشارت أمنية طنطاوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أمنية مصر الخيرية إلي أنه قد تم تكريم عدد من العملاء الذين حصلوا علي برنامج تدريبي لمدة 3 شهور في حرف يدوية مختلفة وتفوقوا في انتاجهم مما أتاح عرض منتجاتهم علي زوار معرض تراثنا لإعطائهم حافزا على الاستمرار في نشاطهم.

وأضافت أمنية أن الجمعية تشارك في معرض تراثنا منذ بدايته في 2019 مؤكدة أنه يمثل فرصة تسويقية غير مسبوقة إلي جانب كونه خطوة جيدة نحو دمج ذوي الهمم من الصم. وأضافت أن الجمعية تقدم دورات تدريبية متنوعة في مجالات الأزياء وصيانة الآلات والمعدات ومحو الأمية وتعمل على مساعدة ذوى الهمم في بدء مشروعاتهم أو العمل لدى الغير وتتعاون مع الجهاز في العديد من الانشطة التي تهدف إلى دعم ابناء مصر من ذوي الهمم

